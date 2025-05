Nachholspiele des SSV Weilerswist sind terminiert

Am Freitag, den 23.05.25 reist der SSV Weilerswist nach Ländchen-Sieberath um die seiner Zeit wegen des schweren Unfalls abgebrochene Partie gegen die SG Hellenthal nach zuholen. Das Spiel beginnt um 19:30 Uhr.

Die beiden Nachholspiele des SSV Weilerswist, gegen die SG Hellenthal und den SV Frauenberg wurden jetzt in Absprache mit der Staffelleitung und den Verantwortlichen der drei Vereine neu terminiert.

Dann am Mittwoch, den 28.05.25 ist der SV Frauenberg zum Nachholspiel zu Gast in Weilerswist. Dieses Spiel wurde auf Grund der Nachwirkungen des schlimmen Unfalls eine Woche zuvor in Hellenthal verschoben. Diese Partie beginnt um 19:30 Uhr.

Somit stehen dem SSV nun anstrengende Wochen bevor. So sieht das Restprogramm des SSV Weilerswist aus.