Nachholspiele der RL: Eichstätt verliert spät - Wacker nur mit Remis

Konnte beim FC Augsburg II nur einen Punkt mitnehmen: Der SV Wacker Burghausen. – Foto: Charly Becherer

In der Regionalliga Bayern fanden am Dienstagabend zwei Nachholspiele statt. Wacker Burghausen kam beim FC Augsburg II nicht über ein 0:0 hinaus, der VfB Eichstätt musste sich im Heimspiel gegen Schwaben Augsburg spät geschlagen geben.

Die Partie zwischen dem FC Augsburg II und dem SV Wacker Burghausen endete torlos. Mit dem Punktgewinn klettert Burghausen auf den sechsten Platz, Augsburg II bleibt im Tabellenkeller mit Rang 16 auf einem Relegationsplatz.

FC Augsburg II – SV Wacker Burghausen 0:0 FC Augsburg II: Tobias Jäger, David Deger, Lukas Aigner, Felix Meiser (63. Thomas Kastanaras), Oliver Sorg, Moritz Kaube (63. Kevin Motowilczuk), Franz Bleicher, Florian Hangl, Kristijan Taseski, Aris Malaj, Ryota Onoda - Trainer: Markus Feulner SV Wacker Burghausen: Markus Schöller, Vojtech Mares, Faton Dzemailji (76. Konstantin Gertig), Jannis Turtschan, Amadou Soumaré (46. Noah Shawn Agbaje), Felix Bachschmid, Lukas Walchhütter, Filip Ilic, Moritz Bangerter, Noa-Gabriel Simic (54. Tom Sanne), Noah Müller - Trainer: Lars Bender Schiedsrichter: Jonas Krzyzanowski (Neuburg) - Zuschauer: 270 Tore: keine Tore

Der VfB Eichstätt unterlag dem TSV Schwaben Augsburg spät mit 0:1, Achitpol Keereerom avancierte in der ersten Minute der Nachspielzeit zum Matchwinner. Eichstätt steht auf dem fünften Platz, Schwaben Augsburg steht auf Rang 15 und somit wie die Zweitvertretung des FC Augsburg auf einem Relegationsplatz.

VfB Eichstätt – TSV Schwaben Augsburg 0:1

VfB Eichstätt: Nikolai Sauernheimer, Florian Lamprecht, Bastian Bösl, Elias Herger, Jonas Fries (75. Daniel Hofrichter), Ferat Nitaj (82. Dominik Wolfsteiner), Pascal Schittler, Lucas Schraufstetter, Jonathan Grimm, Timo Meixner, Bryan Alexander Beusch - Trainer: Dominik Haußner

TSV Schwaben Augsburg: Maximilian Reil, Benedikt Krug, Elias Herzig, Odin Redier, Marco Greisel (84. Jonas Greppmeir), Maximilian Heiß (82. Rasmus Fackler-Stamm), Matthias Ostrzolek, Felix Schwarzholz, Levis Schaber (63. Nicola della Schiava), Mark Radoki (63. Marc Sodji), Achitpol Keereerom (90. Mourice Ebeling) - Spielertrainer: Matthias Ostrzolek

Schiedsrichter: Johannes Wagner (Ingolstadt) - Zuschauer: 270

Tore: 0:1 Achitpol Keereerom (90.+1)