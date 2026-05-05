Nachholspiele der LL SW: Manching und Jetzendorf siegen

Sieg im Nachholspiel für den SV Manching. Rainer Meisinger ebnete in der 35. Minute mit seinem Führungstreffer den Weg zum Sieg. Quasi mit dem Wiederanpfiff erhöhte Teamkollege Daniel Schweiger auf 2:0 (46.). Nach dem 3:0 durch Sebastian Graßl blieb den Stätzlingern nur noch der Treffer zum 1:3 durch den eingewechselten Paul Iffarth. Die Manchinger rücken durch den Sieg auf Platz acht vor.

Auch der TSV Jetzendorf hat sein Nachholspiel gewonnen. Beim VfB Durach besorgte Florian Kobold in der 26. Minute die Führung für die Jetzendorfer. Danach dauerte es bis zur 67. Minute, in der Stefan Stöckl das zweite Tor besorgte. Durach fand keine Mittel, sodass es beim Sieg der Jetzendorfer blieb. Wie Manching liegt die Mannschaft damit weiter im Mittelfeld der Liga.

VfB Durach – TSV Jetzendorf 0:2

VfB Durach: Julian Methfessel, Patrick Littig, Tobias Steidle (56. Marcel Thiel), Timo Hössl (56. Christoph Gruber), Niklas Eggensperger, Tim Seefried (57. Lukas Holderied), Gregor Mürkl, Marco Faller (59. Manuel Durst), Mark Nosdrin, Manuel Methfessel, Tobias Seger (37. Moritz Stadelmann) - Trainer: Julian Feneberg

TSV Jetzendorf: Jeremy Manhard, Benedict Geuenich (76. Wlad Beiz), Frederic Rist, Thomas Nefzger (84. Lorenz Kirmair), Dominik Schloßbauer, Tim Greifenegger, Markus Pöllner, Alexander Beiz, Julius Donnert, Benedikt Holzmeier, Stefan Stöckl - Trainer: Markus Pöllner

Schiedsrichter: Philipp Ettenreich (Zusamaltheim) - Zuschauer: 200

Tore: 0:1 Florian Kobold (26.), 0:2 Stefan Stöckl (67.)