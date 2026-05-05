Nachholspiele der LL SW: Manching und Jetzendorf siegen

Der SV Manching hat seinen Tabellennachbarn FC Stätzling besiegt. Im Allgäu hat der TSV Jetzendorf gegen den VfB Durach gewonnen.
Sieg im Nachholspiel für den SV Manching. Rainer Meisinger ebnete in der 35. Minute mit seinem Führungstreffer den Weg zum Sieg. Quasi mit dem Wiederanpfiff erhöhte Teamkollege Daniel Schweiger auf 2:0 (46.). Nach dem 3:0 durch Sebastian Graßl blieb den Stätzlingern nur noch der Treffer zum 1:3 durch den eingewechselten Paul Iffarth. Die Manchinger rücken durch den Sieg auf Platz acht vor.
FC Stätzling – SV Manching 1:3
FC Stätzling: Fabian Rosner, Nick Sautter (54. Markus Böck), Maximilian Reitmeier, Luca Rossa (66. Alexander Meixner), Mert Sert, Luis Lindermayr (66. Felix Mayer), Tim Sautter, Luca Lenz, Elia Giordanelli (63. Paul Iffarth), Endrit Ahmeti, Alexander Seifert (54. Johannes Kraus) - Trainer: Loris Horn - Trainer: Raffael Semke
SV Manching: Sebastian Steger, Luca Oehler, Johannes Dexl, Dzenis Seferovic, Rainer Meisinger (89. Dominik Brnadić), Marcel Posselt, Sebastian Graßl (72. Kevin Csatari), Nico Daffner, Timo Jung, Daniel Schweiger (86. Robel Kahsay), Leon Bojaj (46. Romeo Öxler) - Trainer: Cüneyt Köz
Schiedsrichter: Rupert Steininger (Schwabing) - Zuschauer: 70
Tore: 0:1 Rainer Meisinger (35.), 0:2 Daniel Schweiger (46.), 0:3 Sebastian Graßl (63.), 1:3 Paul Iffarth (72.)
Auch der TSV Jetzendorf hat sein Nachholspiel gewonnen. Beim VfB Durach besorgte Florian Kobold in der 26. Minute die Führung für die Jetzendorfer. Danach dauerte es bis zur 67. Minute, in der Stefan Stöckl das zweite Tor besorgte. Durach fand keine Mittel, sodass es beim Sieg der Jetzendorfer blieb. Wie Manching liegt die Mannschaft damit weiter im Mittelfeld der Liga.
VfB Durach – TSV Jetzendorf 0:2
VfB Durach: Julian Methfessel, Patrick Littig, Tobias Steidle (56. Marcel Thiel), Timo Hössl (56. Christoph Gruber), Niklas Eggensperger, Tim Seefried (57. Lukas Holderied), Gregor Mürkl, Marco Faller (59. Manuel Durst), Mark Nosdrin, Manuel Methfessel, Tobias Seger (37. Moritz Stadelmann) - Trainer: Julian Feneberg
TSV Jetzendorf: Jeremy Manhard, Benedict Geuenich (76. Wlad Beiz), Frederic Rist, Thomas Nefzger (84. Lorenz Kirmair), Dominik Schloßbauer, Tim Greifenegger, Markus Pöllner, Alexander Beiz, Julius Donnert, Benedikt Holzmeier, Stefan Stöckl - Trainer: Markus Pöllner
Schiedsrichter: Philipp Ettenreich (Zusamaltheim) - Zuschauer: 200
Tore: 0:1 Florian Kobold (26.), 0:2 Stefan Stöckl (67.)