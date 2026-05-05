 2026-04-29T13:32:52.058Z

Ticker

Nachholspiele der LL SW: Manching in Stätzling - Jetztendorf im Allgäu

23. und 27. Spieltag der Landesliga Südwest

von Sarah Georgi · Heute, 17:45 Uhr · 0 Leser
Sowohl der TSV Jetzendorf (vorne) als auch der SV Manching (hinten) sind heute Abend gefordert.
Sowohl der TSV Jetzendorf (vorne) als auch der SV Manching (hinten) sind heute Abend gefordert. – Foto: Johannes Traub

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Landesliga Südwest
VfB Durach
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FC Stätzling

Der SV Manching bekommt es mit dem Tabellennachbarn FC Stätzling zu tun. Ins Allgäu geht es für den TSV Jetzendorf, wo der VfB Durach zum Nachholspiel bittet. Die Spiele im Liveeticker.

Nachholspiel des 23. Spieltags:

Heute, 18:45 Uhr
FC Stätzling
FC StätzlingFC Stätzling
SV Manching
SV ManchingManching
18:45

Nachholspiel des 27. Spieltags:

Heute, 19:00 Uhr
VfB Durach
VfB DurachVfB Durach
TSV Jetzendorf
TSV JetzendorfJetzendorf
19:00