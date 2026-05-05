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Nachholspiele der LL SW: Manching in Stätzling - Jetztendorf im Allgäu
23. und 27. Spieltag der Landesliga Südwest
von Sarah Georgi · Heute, 17:45 Uhr · 0 Leser
Sowohl der TSV Jetzendorf (vorne) als auch der SV Manching (hinten) sind heute Abend gefordert. – Foto: Johannes Traub