Nachholspiele der LL SW LIVE: SCO mit Torfestival in Kellerduell

Der SCO muss am Mittwoch zwingend gewinnen. – Foto: Dieter Latzel

Mehr Abstiegskampf geht nicht: Der SC Oberweikertshofen gastiert am Mittwochabend zum Nachholspiel des 21. Spieltags in Hollenbach. Für den SCO als Schlusslicht ist beim Blick auf die Tabelle das Auswärtsspiel als beim Vorletzten die letzte Chance, das Wunder Klassenerhalt in der Landesliga Südwest doch noch mal in Angriff nehmen zu können. Im Anschluss hat der SV Manching im Nachholspiel des 22. Spieltags den Tabellennachbar FC Kempten zu Gast.