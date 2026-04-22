Nachholspiele der LL SW: Letzter SCO mit Torfestival im Kellerduell

Mehr Abstiegskampf ging nicht: Der SC Oberweikertshofen gastierte am Mittwochabend zum Nachholspiel des 21. Spieltags in Hollenbach. Der Letzte SCO gewann das Duell mit dem Vorletzten deutlich. Im Anschluss hatte der SV Manching im Nachholspiel des 22. Spieltags den Tabellennachbar FC Kempten zu Gast.
Der SC Oberweikertshofen darf doch noch vom Wunder "Relegation" und "Klassenerhalt" träumen. Das Tabellenschlusslicht entschied das Do-or-Die-Spiel beim Tabellenvorletzten TSV Hollenbach für sich.
Im Duell mit dem Aufsteiger zeigten sich die Gäste ungewohnt treffsicher. Für die Hausherren hätte die Partie nicht ungünstiger losgehen können. Ein Slapstick-Eigentor von Philipp Baier brachte den SCO früh auf die Siegerstraße. Passend dazu fiel das 2:0 durch eine abgefälschte Bogenlampe von Maximilian Schuch. Dominik Widemann entschied das Kellerduell mit dem Pausenpfiff vorzeitig.
Neun Minuten nach dem Wiederanpfiff machte Widemann mit seinem zweiten Treffer an diesem Abend endgültig den Deckel drauf. Plötzlich waren die Hausherren dann aber doch wieder im Spiel. Fatih Cosar und Michael Schäfer verkürzten mit einem Doppelschlag auf 2:4. Noch mehr Hoffnung keimte auf, als Bryan Stubhan wenige Minuten später die Ampelkarte sah.
Doch in Überzahl wollte Hollenbach kein Treffer mehr gelingen. Schlussendlich lief dem Vorletzten die Zeit davon. Somit brachte Oberweikertshofen den Sieg auch zu neunt über die Zeit. Moritz Leibelt kassierte in der absoluten Schlussphase eine Zeitstrafe. Das hinterte den SCO nicht einmal daran, sogar in der Nachspielzeit noch einen fünften Treffer nachzulegen.
TSV Hollenbach – SC Oberweikertshofen 2:5
TSV Hollenbach: Florian Hartmann, Michael Fischer, Raoul Leser (46. Christoph Burkhard), Philipp Baier, Elias Ruisinger, Fatih Cosar (73. Cyrill Siedlaczek), Florian Leitenmayer, Martin Uhlemair, Maximilian Zeyer (30. Michael Schäfer), Alan Kolacki (52. Daniel Zweckbronner), Fabian Frieser (52. Luis Hungbaur) - Trainer: Christoph Burkhard - Trainer: Daniel Zweckbronner - Trainer: Fatih Cosar
SC Oberweikertshofen: Elias Reinert, Valentin Hueber, Christoph Sdzuy, Fabian Willibald, Bryan Stubhan, Elias Eck, Moritz Leibelt, Maximilian Schuch (86. Kilian Lachmayr), Valentin Leibelt, Nico Scheibner (70. Tino Karlitschek), Dominik Widemann - Trainer: Paolo Maiolo
Schiedsrichter: Iris Spitaler (Moosburg) - Zuschauer: 190
Tore: 0:1 Philipp Baier (8. Eigentor), 0:2 Maximilian Schuch (23.), 0:3 Dominik Widemann (45.+1), 0:4 Dominik Widemann (54.), 1:4 Fatih Cosar (56.), 2:4 Michael Schäfer (59.), 2:5 Elias Eck (90.+1)
Gelb-Rot: Bryan Stubhan (65./SC Oberweikertshofen/Foulspiel)
Für den SV Manching geht es um die berühmt berüchtigte "Goldene Ananas". Im Duell zweier Tabellennachbar, auch wenn es der reine Blick auf die Punkte nicht vermuten lässt, verpasste der FC Kempten dagegen Big Points im Abstiegskampf.
Mit dem Remis beim Auswärtsspiel in Manching baut der FCK immerhin den Vorsprung auf die Relegationsplätze auf vier Punkte aus. Dabei schien mehr als ein Zähler am Mittwoch möglich.
Mohammad Walizada brachte Kempten kurz vor der Pause in Front (43.). Nur Sekunden nach dem Seitenwechsel glich Rainer Meisinger für die Hausherren aus. Leon Bojaj drehte das Spiel sogar nur wenige Augenblicke später zugunsten des SV Manching. Doch neun Minuten später egalisierte Yannis Güllayan für Kempten - zeitgleich der Endstand.
SV Manching – FC Kempten 2:2
SV Manching: Sebastian Steger, Maximilian Eberwein, Luca Oehler, Romeo Öxler, Dzenis Seferovic, Rainer Meisinger, Sebastian Graßl (86. Johannes Dexl), Nico Daffner, Timo Jung, Daniel Schweiger (69. Leon Peric), Leon Bojaj (64. Marcel Posselt) - Trainer: Cüneyt Köz
FC Kempten: Zeynel Anil, Raphael Meßlang, Medhat Mekhimar, Jeremy Holzer, Sinan Kasoglu, Manuel Wiedemann, Marian Halder, Mohammad Walizada, Leon Rudenko, Yannis Güllüyan, Finn Steurer - Spielertrainer: Manuel Wiedemann - Trainer: Thomas Rathgeber
Tore: 0:1 Mohammad Walizada (43.), 1:1 Rainer Meisinger (46.), 2:1 Leon Bojaj (49.), 2:2 Yannis Güllüyan (58.)