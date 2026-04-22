Nachholspiele der LL SW: Letzter SCO mit Torfestival im Kellerduell

Der SC Oberweikertshofen darf doch noch vom Wunder "Relegation" und "Klassenerhalt" träumen. Das Tabellenschlusslicht entschied das Do-or-Die-Spiel beim Tabellenvorletzten TSV Hollenbach für sich.

Neun Minuten nach dem Wiederanpfiff machte Widemann mit seinem zweiten Treffer an diesem Abend endgültig den Deckel drauf. Plötzlich waren die Hausherren dann aber doch wieder im Spiel. Fatih Cosar und Michael Schäfer verkürzten mit einem Doppelschlag auf 2:4. Noch mehr Hoffnung keimte auf, als Bryan Stubhan wenige Minuten später die Ampelkarte sah.

Im Duell mit dem Aufsteiger zeigten sich die Gäste ungewohnt treffsicher. Für die Hausherren hätte die Partie nicht ungünstiger losgehen können. Ein Slapstick-Eigentor von Philipp Baier brachte den SCO früh auf die Siegerstraße. Passend dazu fiel das 2:0 durch eine abgefälschte Bogenlampe von Maximilian Schuch. Dominik Widemann entschied das Kellerduell mit dem Pausenpfiff vorzeitig.

Doch in Überzahl wollte Hollenbach kein Treffer mehr gelingen. Schlussendlich lief dem Vorletzten die Zeit davon. Somit brachte Oberweikertshofen den Sieg auch zu neunt über die Zeit. Moritz Leibelt kassierte in der absoluten Schlussphase eine Zeitstrafe. Das hinterte den SCO nicht einmal daran, sogar in der Nachspielzeit noch einen fünften Treffer nachzulegen.

TSV Hollenbach – SC Oberweikertshofen 2:5

TSV Hollenbach: Florian Hartmann, Michael Fischer, Raoul Leser (46. Christoph Burkhard), Philipp Baier, Elias Ruisinger, Fatih Cosar (73. Cyrill Siedlaczek), Florian Leitenmayer, Martin Uhlemair, Maximilian Zeyer (30. Michael Schäfer), Alan Kolacki (52. Daniel Zweckbronner), Fabian Frieser (52. Luis Hungbaur) - Trainer: Christoph Burkhard - Trainer: Daniel Zweckbronner - Trainer: Fatih Cosar

SC Oberweikertshofen: Elias Reinert, Valentin Hueber, Christoph Sdzuy, Fabian Willibald, Bryan Stubhan, Elias Eck, Moritz Leibelt, Maximilian Schuch (86. Kilian Lachmayr), Valentin Leibelt, Nico Scheibner (70. Tino Karlitschek), Dominik Widemann - Trainer: Paolo Maiolo

Schiedsrichter: Iris Spitaler (Moosburg) - Zuschauer: 190

Tore: 0:1 Philipp Baier (8. Eigentor), 0:2 Maximilian Schuch (23.), 0:3 Dominik Widemann (45.+1), 0:4 Dominik Widemann (54.), 1:4 Fatih Cosar (56.), 2:4 Michael Schäfer (59.), 2:5 Elias Eck (90.+1)

Gelb-Rot: Bryan Stubhan (65./SC Oberweikertshofen/Foulspiel)

Nachholspiel des 22. Spieltags der Landesliga Südwest am Mittwoch: