 2026-04-20T12:45:22.080Z

Ticker

Nachholspiele der LL SW: Gast beim Vorletzten! Letzte Chance für SCO

21. und 22. Spieltag im Live Ticker

von Alexander Nikel · Heute, 17:23 Uhr · 0 Leser
Der SCO muss am Mittwoch zwingend gewinnen.
Der SCO muss am Mittwoch zwingend gewinnen. – Foto: Dieter Latzel

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Mehr Abstiegskampf geht nicht: Der SC Oberweikertshofen gastiert am Mittwochabend zum Nachholspiel des 21. Spieltags in Hollenbach. Für den SCO als Schlusslicht ist beim Blick auf die Tabelle das Auswärtsspiel als beim Vorletzten die letzte Chance, das Wunder Klassenerhalt in der Landesliga Südwest doch noch mal in Angriff nehmen zu können. Im Anschluss hat der SV Manching im Nachholspiel des 22. Spieltags den Tabellennachbar FC Kempten zu Gast.

Nachholspiel des 21. Spieltags der Landesliga Südwest am Mittwoch:

Heute, 18:15 Uhr
TSV Hollenbach
TSV HollenbachHollenbach
SC Oberweikertshofen
SC OberweikertshofenOberw.hofen
18:15live

Nachholspiel des 22. Spieltags der Landesliga Südwest am Mittwoch:

Heute, 20:00 Uhr
SV Manching
SV ManchingManching
FC Kempten
FC KemptenFC Kempten
20:00