Nachholspiele der LL SO: Rosenheim siegt spät - Haching II verliert

Die SpVgg Unterhaching II verlor das Gastspiel beim TSV Kastl mit 1:3. Dabei gingen die Gäste durch Laris Stjepanovic zunächst in Führung, die Hausherren konnten die Partie aber noch im ersten Durchgang drehen: Auf das 1:1 von Sebastian Spinner aus der 33. Minute folgte vier Minuten später das 2:1 durch Philipp Hofmann. Der TSV kam perfekt aus der Halbzeit und konnte durch Timo Oberreiter auf 3:1 stellen. Mit der Niederlage verpasst Unterhaching den Anschluss auf das Spitzenduo Wasserburg/ Rosenheim, Kastl steht auf dem zehnten Platz.

Der TSV 1860 Rosenheim konnte beim VfB Hallbergmoos einen späten Auswärtsdreier festzurren. Die Gastgeber gingen in der 22. Minute durch Simon Werner in Front, nur acht Minuten später konnte Steven Khong-In ausgleichen. Lange sah es nach einer Punkteteilung aus, ehe Audai Elghatous in der fünften Minute der Nachspielzeit der Lucky Punch gelang. Rosenheim bleibt mit den drei Punkten am Spitzenreiter Wasserburg dran, Hallbergmoos steht auf dem sechsten Platz.

Zwischen dem 1. FC Garmisch-Partenkirchen und dem FC Schwabing München konnte kein Sieger ermittelt werden. In der 43. Minute brachte Robin Reiter die Gastgeber in Front, kurz nach dem Seitenwechsel konnte Tom Schütte für Schwabing egalisieren (55.). Garmisch-Partenkirchen bleibt im Tabellenkeller auf Rang 16 und somit einem Relegationsplatz, Schwabing steht auf dem siebten Platz.

1.FC Garmisch-Partenkirchen – FC Schwabing 56 1:1

1.FC Garmisch-Partenkirchen: David Salcher, Christoph Schmidt, Jakob Jörg, Nicolai Bierling, Sebastian Stechele (81. Philippe Schulz), Mouhammadou Ndiaye, Jonas Schrimpf, Christoph Lössl (61. Moritz Schwarz), Lucas Pfefferle, Robin Reiter (81. Maximilian Heringer), Jonas Poniewaz (89. Quirin Wellenstein) - Trainer: Stefan Schwinghammer

FC Schwabing 56: Julian Disterer, Konstantin Steinmaßl, Yannick Schad, Noah Schad, Nicolas Reinhart, Jonas Jehle (72. Noah Becker), Philipp Pirch, Flint Kapusta (83. Rafael Hinrichs), Bendix Kruse (46. Tom Julius Schütte), Maurice Koller (57. Marvin Muzhaqi), Ivan Mijatovic (46. Giacinto Sibilia) - Trainer: Steven Zepeda

Schiedsrichter: Xaver Fabisch (München)

Tore: 1:0 Robin Reiter (43.), 1:1 Tom Julius Schütte (55.)

Besondere Vorkommnisse: Jonas Poniewaz (1.FC Garmisch-Partenkirchen) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (71.).