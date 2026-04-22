Nachholspiele der LL SO: Murnau gewinnt Derby gegen GAP

Murnau gelang die Derby-Revanche. – Foto: Markus Nebl

Am Mittwochabend hatte das Warten endlich ein Ende. Das wohl heißeste Derby der Staffel stand an, enttäuschte aber etwas, zumindest spielerisch. Der 1. FC Garmisch-Partenkirchen unterlag dem TSV Murnau schlussendlich. Zeitgleich einige Kilometer weiter südlich gab es dagegen ein torreiches Lokalduell zwischen dem SB Chiemgau Traunstein und dem ESV Freilassing.

Nachholspiele des 24. Spieltags der Landesliga Südost am Mittwoch:

Ein äußerst spektakuläres Derby bekamen die Zuschauer am Mittwochabend in Traunstein zu sehen. Sowohl der SB Chiemgau als auch der ESV Freilassing kämpfen noch um den Nicht-Abstieg. Im Nachholspiel des 24. Spieltag gab es keinen Sieger.

Im Besonderen die erste Hälfte hatte es in sich. Bereits nach einer Viertelstunde sahen die Gäste wie der sichere Sieger aus. Tobias Schindler und Mark Kremer brachten den ESV mit einem Doppelschlag binnen weniger Sekunden vermeintlich auf die Siegerstraße. Aber Traunstein zeigte sich davon nur bedingt geschockt. Julian Höllen und Kenan Smajlovic, die Lebensversicherung des Sportbundes, glichen den 0:2-Rückstand ebenfalls mit einem Doppelschlag aus. Damit war Durchgang eins jedoch noch nicht vorbei.

Timo Portenkirchner sorgte tief in der Nachspielzeit für die erneute Freilassinger Führung. Dem Tempo der ersten Halbzeit mussten beide Mannschaften nach dem Wiederanpfiff Tribut zollen. Lange passierte nichts mehr. Kurz vor dem Ende war es dann ausgerechnet Spielertrainer Gentian Vokri, der seinem Traunsteiner Team einen späten Derbypunkt rettete. SB Chiemgau Traunstein – ESV Freilassing 3:3

SB Chiemgau Traunstein: Christoph Gruber, Hannes Kraus, Mihael Paranos, Patrick Dreßl, Maximilian Hosp, Sandro Discetti, Gentian Vokri, Andrii Pelypenko, Kenan Smajlovic, Julian Höllen, Michael Steinbacher (76. Lennard Schweder) - Spielertrainer: Gentian Vokri

ESV Freilassing: Thomas Unterhuber, Georg Wieser, Marius Koller (40. Rejan Kryezi), Tobias Schindler, Simon Schlosser, Maximilian Streibl (85. Christian Niederstrasser), Dominik Krein (46. Tobias Frisch), Felix Bischoff, Simon Hafner (70. Tim Bageritz), Timo Portenkirchner, Mark Kremer (89. Johann Spatzenegger) - Trainer: Albert Deiter

Schiedsrichter: Korbinian Eßberger (Geiselhöring)

Tore: 0:1 Tobias Schindler (13.), 0:2 Mark Kremer (14.), 1:2 Julian Höllen (27.), 2:2 Kenan Smajlovic (32.), 2:3 Timo Portenkirchner (45.+3), 3:3 Gentian Vokri (87.)