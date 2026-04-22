Nachholspiele der LL SO: Murnau gewinnt Derby gegen GAP

Am Mittwochabend hatte das Warten endlich ein Ende. Das wohl heißeste Derby der Staffel stand an, enttäuschte aber etwas, zumindest spielerisch. Der 1. FC Garmisch-Partenkirchen unterlag dem TSV Murnau schlussendlich. Zeitgleich einige Kilometer weiter südlich gab es dagegen ein torreiches Lokalduell zwischen dem SB Chiemgau Traunstein und dem ESV Freilassing.
Ein äußerst spektakuläres Derby bekamen die Zuschauer am Mittwochabend in Traunstein zu sehen. Sowohl der SB Chiemgau als auch der ESV Freilassing kämpfen noch um den Nicht-Abstieg. Im Nachholspiel des 24. Spieltag gab es keinen Sieger.
Im Besonderen die erste Hälfte hatte es in sich. Bereits nach einer Viertelstunde sahen die Gäste wie der sichere Sieger aus. Tobias Schindler und Mark Kremer brachten den ESV mit einem Doppelschlag binnen weniger Sekunden vermeintlich auf die Siegerstraße.
Aber Traunstein zeigte sich davon nur bedingt geschockt. Julian Höllen und Kenan Smajlovic, die Lebensversicherung des Sportbundes, glichen den 0:2-Rückstand ebenfalls mit einem Doppelschlag aus. Damit war Durchgang eins jedoch noch nicht vorbei.
Timo Portenkirchner sorgte tief in der Nachspielzeit für die erneute Freilassinger Führung. Dem Tempo der ersten Halbzeit mussten beide Mannschaften nach dem Wiederanpfiff Tribut zollen. Lange passierte nichts mehr. Kurz vor dem Ende war es dann ausgerechnet Spielertrainer Gentian Vokri, der seinem Traunsteiner Team einen späten Derbypunkt rettete.
SB Chiemgau Traunstein – ESV Freilassing 3:3
SB Chiemgau Traunstein: Christoph Gruber, Hannes Kraus, Mihael Paranos, Patrick Dreßl, Maximilian Hosp, Sandro Discetti, Gentian Vokri, Andrii Pelypenko, Kenan Smajlovic, Julian Höllen, Michael Steinbacher (76. Lennard Schweder) - Spielertrainer: Gentian Vokri
ESV Freilassing: Thomas Unterhuber, Georg Wieser, Marius Koller (40. Rejan Kryezi), Tobias Schindler, Simon Schlosser, Maximilian Streibl (85. Christian Niederstrasser), Dominik Krein (46. Tobias Frisch), Felix Bischoff, Simon Hafner (70. Tim Bageritz), Timo Portenkirchner, Mark Kremer (89. Johann Spatzenegger) - Trainer: Albert Deiter
Schiedsrichter: Korbinian Eßberger (Geiselhöring)
Tore: 0:1 Tobias Schindler (13.), 0:2 Mark Kremer (14.), 1:2 Julian Höllen (27.), 2:2 Kenan Smajlovic (32.), 2:3 Timo Portenkirchner (45.+3), 3:3 Gentian Vokri (87.)
Das Lokalduell zwischen dem TSV Murnau und dem 1. FC Garmisch-Partenkirchen hielt nicht vollends, was viele erwartet hatten. In einer durchschnittlichen Partie krönten sich die Hausherren schlussendlich zum Derbysieger.
Passend zum überschaubaren Spielniveau brachte ausgerechnet ein Elfmeter den TSV auf die Siegerstraße. Bastian Adelwart schoss Murnau vor einer Traumkulisse von mehr als 1100 Zuschauern nach 54. Minuten in Front.
Garmisch-Partenkirchen kämpfte anschließend um einen Punktgewinn, musste jedoch in der Nachspielzeit den endgültigen K.O. hinnehmen. Jannis Braun machte in der 92. Spielminute den Deckel auf den Derbysieg drauf. Murnau ist damit weiter im Rennen um den Bayernliga-Aufstieg dabei, GAP steckt im Abstiegskampf fest.
TSV Murnau – 1.FC Garmisch-Partenkirchen 2:0
TSV Murnau: Fabio Grund, Phillip Mühlbauer, Christoph Greinwald, Luis Zehetmeier (94. Elias Richter), Bastian Adelwart (87. Tizian Schatto), Michael Moser (56. Maximilian Nebl), Jannis Braun, Sanel Dacic, Fabian Heiland (93. Leon Schlichting), Felix Lautenbacher, Fabian Erhard (72. Murat Höbekkaya) - Trainer: Martin Wagner
1.FC Garmisch-Partenkirchen: David Salcher, Christoph Schmidt, Jakob Jörg (93. Quirin Wellenstein), Nicolai Bierling, Moritz Schwarz, Sebastian Stechele (84. Vitus Wagensonner), Mouhammadou Ndiaye, Jonas Schrimpf, Lucas Pfefferle, Philipp Solleder, Jonas Poniewaz (24. Robin Reiter) - Trainer: Stefan Schwinghammer
Schiedsrichter: Marcel Klein (Eching) - Zuschauer: 1100
Tore: 1:0 Bastian Adelwart (54. Foulelfmeter), 2:0 Jannis Braun (90.+2)