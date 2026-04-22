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Ticker
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Nachholspiele der LL SO LIVE: Wilder Derbystart! SBC mit Aufholjagd
24. Spieltag im Live Ticker
von Alexander Nikel · Heute, 17:41 Uhr · 0 Leser
Am Mittwochabend wird es heiß hergehen! – Foto: Markus Nebl
Am Mittwochabend hat das Warten endlich ein Ende. Das wohl heißeste Derby der Staffel steht an. Der 1. FC Garmisch-Partenkirchen empfängt den TSV Murnau. Zeitgleich einige Kilometer weiter südlich ebenfalls zu einem weiteren Lokalduell. Der SB Chiemgau Traunstein hat den ESV Freilassing im Abstiegskampf zu Gast.
Nachholspiele des 24. Spieltags der Landesliga Südost am Mittwoch: