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Nachholspiele der LL SO LIVE: Rosenheim gleicht aus - GAP auf Siegkurs
Landesliga Südost
von Paul Ruser · Heute, 20:50 Uhr · 0 Leser
Sind in Hallbergmoos gefordert: Die Spieler des TSV 1860 Rosenheim. – Foto: Bernhard Schmöller, Marc
Am Dienstagabend finden in der Landesliga Südost drei Nachholspiele statt. Den Anfang macht Unterhaching II mit dem Gastspiel in Kastl (22. Spieltag), außerdem reist der Tabellenzweite Rosenheim nach Hallbergmoos (21. Spieltag). Im dritten Spiel des Tages treffen Garmisch-Partenkirchen und Schwabing aufeinander (27. Spieltag).