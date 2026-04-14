 2026-04-14T12:48:59.332Z

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Nachholspiele der LL SO LIVE: Rosenheim gleicht aus - GAP auf Siegkurs

Landesliga Südost

von Paul Ruser · Heute, 20:50 Uhr · 0 Leser
Sind in Hallbergmoos gefordert: Die Spieler des TSV 1860 Rosenheim.
Sind in Hallbergmoos gefordert: Die Spieler des TSV 1860 Rosenheim. – Foto: Bernhard Schmöller, Marc

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Landesliga Südost
Haching II
Grünwald
1860 Rosenh.
Unterföhring

Am Dienstagabend finden in der Landesliga Südost drei Nachholspiele statt. Den Anfang macht Unterhaching II mit dem Gastspiel in Kastl (22. Spieltag), außerdem reist der Tabellenzweite Rosenheim nach Hallbergmoos (21. Spieltag). Im dritten Spiel des Tages treffen Garmisch-Partenkirchen und Schwabing aufeinander (27. Spieltag).

Heute, 19:00 Uhr
TSV Kastl
TSV KastlTSV Kastl
SpVgg Unterhaching
SpVgg UnterhachingHaching II
3
1
Abpfiff

Heute, 19:30 Uhr
VfB Hallbergmoos-Goldach
VfB Hallbergmoos-GoldachHallbergmoos
TSV 1860 Rosenheim
TSV 1860 Rosenheim1860 Rosenh.
1
1

Heute, 19:45 Uhr
1.FC Garmisch-Partenkirchen
1.FC Garmisch-PartenkirchenGarmisch-P.
FC Schwabing 56
FC Schwabing 56FC Schwabing
1
0