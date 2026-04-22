 2026-04-20T12:45:22.080Z

Ticker

Nachholspiele der LL SO LIVE: Murnau schlägt GAP im Derby

24. Spieltag im Live Ticker

von Alexander Nikel · Heute, 17:41 Uhr · 0 Leser
Am Mittwochabend wird es heiß hergehen!
Am Mittwochabend wird es heiß hergehen! – Foto: Markus Nebl

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Landesliga Südost
Garmisch-P.
TSV Murnau
Freilassing
Traunstein

Am Mittwochabend hat das Warten endlich ein Ende. Das wohl heißeste Derby der Staffel steht an. Der 1. FC Garmisch-Partenkirchen empfängt den TSV Murnau. Zeitgleich einige Kilometer weiter südlich ebenfalls zu einem weiteren Lokalduell. Der SB Chiemgau Traunstein hat den ESV Freilassing im Abstiegskampf zu Gast.

Nachholspiele des 24. Spieltags der Landesliga Südost am Mittwoch:

Heute, 19:00 Uhr
SB Chiemgau Traunstein
SB Chiemgau TraunsteinTraunstein
ESV Freilassing
ESV FreilassingFreilassing
3
3
Abpfiff

Heute, 19:30 Uhr
TSV Murnau
TSV MurnauTSV Murnau
1.FC Garmisch-Partenkirchen
1.FC Garmisch-PartenkirchenGarmisch-P.
2
0
Abpfiff