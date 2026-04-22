 2026-04-20T12:45:22.080Z

Ticker

Nachholspiele der BZL Süd: Überrascht Raisting gegen Planegg?

19. und 22. Spieltag im Live Ticker

von Alexander Nikel · Heute, 17:36 Uhr · 0 Leser
Raisting könnte gegen den SVP eine große Überraschung schaffen.
Raisting könnte gegen den SVP eine große Überraschung schaffen. – Foto: Oliver Rabuser

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Am Mittwochabend stehen weitere Nachholspiele in der Bezirksliga Süd an: Im späten Duell des 19. Spieltags stehen sich der SV Polling und der 1. FC Penzberg gegenüber. Zeitgleich kämpfen der SV Raisting und der SV Planegg-Krailling um wichtige Punkte im Abstiegs- bzw. Aufstiegskampf. Die Partie gehört zum 23. Spieltag.

Nachholspiel des 19. Spieltags der Bezirksliga Süd am Mittwoch:

Heute, 18:15 Uhr
SV Polling
SV PollingSV Polling
1. FC Penzberg
1. FC PenzbergFC Penzberg
18:15

Nachholspiel des 23. Spieltags der Bezirksliga Süd am Mittwoch:

Heute, 18:30 Uhr
SV Raisting
SV RaistingSV Raisting
SV Planegg-Krailling
SV Planegg-KraillingPlanegg-Kr.
18:30