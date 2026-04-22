Nachholspiele der BZL Süd: Penzberg und Planegg mit Kantersiegen

Der SVP durfte sich mal wieder über drei Zähler freuen. – Foto: Dieter Metzler

Am Mittwochabend standen weitere Nachholspiele in der Bezirksliga Süd an: Im späten Duell des 19. Spieltags unterlag der SV Polling dem 1. FC Penzberg deutlich. Zeitgleich fuhr der SV Planegg-Krailling beim SV Rasting souverän drei Punkte im Aufstiegskampf ein. Die Partie gehört zum 23. Spieltag.

Doch damit war der Abend der Familie Grgic noch nicht erledigt. Denis Grgic schnürte in der Nachspielzeit sogar noch seinen Doppelpack zum 4:0-Endstand.

Eine knappe Viertelstunde später folgte der große Auftritt von Denis Grgic. Der Joker war zur 82. Minute ins Spiel gekommen und brauchte keine drei Zeigerumdrehungen, bis auch er traf. Zuvor hatte Ugurkan Verep die Vorentscheidung erzielt.

Dabei kamen die Gäste erst zum Ende der zweiten Hälfte so richtig ins Rollen. Im Besonderen die Grgic-Brüder erlebten einen echten Traumtag. Sinan Grgic wurde in der 69. Minute eingewechselt und erlöste sein Team nur wenige Sekunden später mit seiner ersten Ballaktion.

Der SV Polling hat eine kleine Überraschung im Kampf um den Klassenerhalt verpasst. Im Nachholspiel des 19. Spieltags der Bezirksliga Süd unterlagen die Hausherren dem 1. FC Penzberg, für den es bis zum Saisonende um nichts mehr geht, am Ende deutlich mit 0:4.

Der SV Planegg-Krailling hat sich beim Kellerkind SV Raisting keine Blöße gegeben und nimmt mit dem Kantersieg im Nachholspiel des 23. Spieltags weiter voll Kurs auf die Aufstiegsrelegation. Der Tabellenzweite baute den Vorsprung auf Verfolger TSV Gilching-Argelsried auf acht Punkte.

In Raisting war die Partie bereits zur Pause entschieden. Dario Matijevic eröffnete den Torreigen nach fast genau einer halben Stunde. Aleksandar Demonjic schoss mit einem Doppelschlag eine souveräne 3:0-Halbzeitführung heraus.

Nach dem Seitenwechsel ging es genauso torreich weiter. Zunächst legte Valentino Gavric nach. Zu Beginn der Schlussphase sorgte Frederik Specht vom Elfmeterpunkt für den Ehrentreffer für den SVR. Im direkten Gegenzug stellte Demonjic den alten Abstand wieder her und damit seinen Dreierpack perfekt.

SV Raisting – SV Planegg-Krailling 1:5

SV Raisting: Urban Schaidhauf, Severin Kölbl (56. Marius Suchanoff), Hermann Sigl, Henri Gersbach, Sebastian Baur, David Gretschmann, Benedikt Stechele (59. Johannes Salzmann), Elias Lieb, Frederik Specht, Lukas Matz (79. Joshua Mecklenburg), Korbinian Hibler - Trainer: Johannes Franz

SV Planegg-Krailling: Marijan Krasnic, Martin Bauer (73. Gianluca Barella), Mirza Zahirovic, Momko Kojic, Leonardo Lajqi, Amani Mbaraka (82. Matej Bonic), Andrej Skoro (70. Tobias Empl), Ante Kraljevic, Aleksander Demonjic, Dario Matijevic (66. Valentino Gavric), Fabijan Podunavac (59. Tino Pticar) - spielender Co-Trainer: Martin Bauer - Trainer: Pero Vidak - Co-Trainer: Christian Zercher

Tore: 0:1 Dario Matijevic (31.), 0:2 Aleksander Demonjic (40.), 0:3 Aleksander Demonjic (45.), 0:4 Valentino Gavric (67.), 1:4 Frederik Specht (78. Foulelfmeter), 1:5 Aleksander Demonjic (80.)