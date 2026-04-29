 2026-04-29T13:32:52.058Z

Ticker

Nachholspiele der BZL Ost LIVE: TuS kontert Miesbachs Derby-Führung

18. und 19. Spieltag im Live Ticker

von Alexander Nikel · Heute, 17:26 Uhr · 0 Leser
Der TuS Holzkirchen erwartet den SV Miesbach zum Derby.
Der TuS Holzkirchen erwartet den SV Miesbach zum Derby. – Foto: Sven Leifer

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Viele Augen werden am heutigen Mittwochabend mit Sicherheit gespannt auf die Nachholspiele der Bezirksliga Ost blicken. Ab 18:15 Uhr steht das Derby zwischen dem TuS Holzkirchen und dem SV Miesbach an. Im Anschluss steht das Kellerduell zwischen dem SV Aschau am Inn und dem SV Saaldorf an.

Nachholspiel des 19. Spieltags der Bezirksliga Ost am Mittwoch:

Heute, 18:15 Uhr
TuS Holzkirchen
TuS HolzkirchenHolzkirchen
SV Miesbach
SV MiesbachMiesbach
1
1

Nachholspiel des 18. Spieltags der Bezirksliga Ost am Mittwoch:

Heute, 19:30 Uhr
SV Aschau am Inn
SV Aschau am InnSV Aschau
SV Saaldorf
SV Saaldorf SV Saaldorf
19:30