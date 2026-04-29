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Ticker
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Nachholspiele der BZL Ost LIVE: Aschau führt wieder - TuS Derbysieger
18. und 19. Spieltag im Live Ticker
von Alexander Nikel · Heute, 17:26 Uhr · 0 Leser
Der TuS Holzkirchen erwartet den SV Miesbach zum Derby. – Foto: Sven Leifer
Viele Augen werden am heutigen Mittwochabend mit Sicherheit gespannt auf die Nachholspiele der Bezirksliga Ost blicken. Ab 18:15 Uhr steht das Derby zwischen dem TuS Holzkirchen und dem SV Miesbach an. Im Anschluss steht das Kellerduell zwischen dem SV Aschau am Inn und dem SV Saaldorf an.
Nachholspiel des 19. Spieltags der Bezirksliga Ost am Mittwoch: