Nachholspiele der BZL Ost LIVE: Aschau führt wieder - TuS Derbysieger

Der TuS Holzkirchen erwartet den SV Miesbach zum Derby. – Foto: Sven Leifer

Viele Augen werden am heutigen Mittwochabend mit Sicherheit gespannt auf die Nachholspiele der Bezirksliga Ost blicken. Ab 18:15 Uhr steht das Derby zwischen dem TuS Holzkirchen und dem SV Miesbach an. Im Anschluss steht das Kellerduell zwischen dem SV Aschau am Inn und dem SV Saaldorf an.