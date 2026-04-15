 2026-04-15T12:16:22.084Z

Ticker

Nachholspiele der BZL Nord: Moosinning und Gerolfing holen Big Points

17. Spieltag im Live Ticker

von Alexander Nikel · Heute, 20:06 Uhr · 0 Leser
Der FC Moosinning braucht einen Pflichtsieg gegen den Letzten.
Der FC Moosinning braucht einen Pflichtsieg gegen den Letzten. – Foto: Marc Marasescu

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Am frühen Mittwochabend werden in der Bezirksliga Nord die ausgefallenen Spiele des 17. Spieltags nachgeholt. Für den FC Gerolfing und FC Moosinning geht es um Big Points im Abstiegskampf. Dabei geht es gegen den Vorletzten bzw. Letzten.

Nachholspiele des 17. Spieltags der Bezirksliga Nord am Mittwoch:

Heute, 18:15 Uhr
FC Moosinning
FC Moosinning Moosinning
FC Fatih Spor Ingolstadt
FC Fatih Spor IngolstadtFC Fatih Spor Ingolstadt
3
1
Abpfiff

Heute, 18:00 Uhr
TSV Ober- Unterhaunstadt
TSV Ober- UnterhaunstadtTSV Ober- Unterhaunstadt
FC Gerolfing
FC GerolfingGerolfing
1
2