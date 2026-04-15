Nachholspiele der BZL Nord: Moosinning plötzlich im Aufstiegskampf

Der FC Moosinning braucht einen Pflichtsieg gegen den Letzten. – Foto: Marc Marasescu

Am frühen Mittwochabend wurden in der Bezirksliga Nord die ausgefallenen Spiele des 17. Spieltags nachgeholt. Der FC Gerolfing holte beim Vorletzten drei Punkte im Abstiegskampf. Selbiges gelang dem FC Moosinning beim punktlosen Schlusslicht. Der FCM mischt damit im Aufstiegskampf mit.

Nachholspiele des 17. Spieltags der Bezirksliga Nord am Mittwoch:

Der FC Gerolfing hat im Nachholspiel des 17. Spieltags der Bezirksliga Nord einen enorm wichtigen Sieg eingefahren. Das Team rund um Ex-Bundesliga-Profi Christian Träsch siegte beim Tabellenvorletzten TSV Ober- Unterhaunstadt am Mittwochabend knapp mit 2:1 und hat nun vorerst fünf Punkte Vorsprung auf die Abstiegsrelegationsplätze. Das Heimteam muss schon länger mit Entscheidungsspielen zum Klassenerhalt planen.

Die Hausherren mussten in der ersten Halbzeit zeitweise in Unterzahl agieren. Oliver Günther sah nach 26 Minuten ohne vorherige Ermahnung eine Zeitstrafe. Diese Phase überstand der Turn- und Sportverein jedoch schadlos. Nach 68 Minuten bekamen die Zuschauer den ersten Treffer zu sehen. Lukas Achhamer brachte die Gäste auf die Siegerstraße. Fünf Minuten später sorgte der Torschütze zum 1:0 mit seinem zweiten Tor an diesem Abend für die vorzeitige Entscheidung.

Nach dem Anschlusstreffer von Fabio Udelle Sekunden vor Ende der regulären Spielzeit keimte bei Ober- Unterhaunstadt noch einmal Hoffnung auf eine späte Aufholjagd mit Punktgewinn auf, Gerolfing rettete den Vorsprung allerdings über die Zeit. TSV Ober- Unterhaunstadt – FC Gerolfing 1:2

TSV Ober- Unterhaunstadt: Ali Cakmakci (94. Baris Soysal), Baran Cakir, Emre Erdogan, Amadeus Taubert, David Polster, Fabio Udella, Oliver Günther (75. Ramazan Kurnaz), Baha Asici, Nail Dizdarevic (83. Cem Hezer), Alem Husejnovic (87. Angelo Boharu), Nikola Kamenjasevic (77. Dogan Tiryaki) - Trainer: Servet Mengilli

FC Gerolfing: Michael Oblinger, Flaur Bashota (66. Mamadou Diallo), Felix Winkelmeyr, Dissan Mutyaba, Philipp Haunschild (77. Levin Egredzija), Niklas Nissl, Christian Träsch, Lukas Achhammer, Timo Kraus (58. Anastasios Porfyriadis), Ahmet Emir Altay (83. Leo Zängler), Donat Bashota (66. David Wendrich) - Trainer: Den Lovric - Spielertrainer: Christian Träsch

Zuschauer: 80

Tore: 0:1 Lukas Achhammer (68.), 0:2 Lukas Achhammer (73.), 1:2 Fabio Udella (89.)