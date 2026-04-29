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Nachholspiele der BZL Nord LIVE: ASV vorne - Fatih Spor verliert
19. und 21. Spieltag im Live Ticker
von Alexander Nikel · Heute, 17:33 Uhr · 0 Leser
Holt der FC Fatih Spor Ingolstadt den ersten Punkt? – Foto: Roland Schäfer
In der Bezirksliga Nord steht am Mittwochabend das absolute Kellerduell an. Im Nachholspiel des 19. Spieltags stehen sich der Vorletzte TSV Ober- Unterhaunstadt und der noch punktlose FC Fatih Spor Ingolstadt gegenüber. Zudem treffen der SV Ampertal Palzing und der ASV Dachau gegenüber.
Nachholspiel des 19. Spieltags der Bezirksliga Nord am Mittwoch: