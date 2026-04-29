 2026-04-29T13:32:52.058Z

Ticker

Nachholspiele der BZL Nord LIVE: ASV vorne - Fatih Spor verliert

19. und 21. Spieltag im Live Ticker

von Alexander Nikel · Heute, 17:33 Uhr · 0 Leser
Holt der FC Fatih Spor Ingolstadt den ersten Punkt?
Holt der FC Fatih Spor Ingolstadt den ersten Punkt? – Foto: Roland Schäfer

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BZL Oberbayern Nord
VfR Garching
München 54
TSV Ober- Unterhaunstadt
Amp Palzing

In der Bezirksliga Nord steht am Mittwochabend das absolute Kellerduell an. Im Nachholspiel des 19. Spieltags stehen sich der Vorletzte TSV Ober- Unterhaunstadt und der noch punktlose FC Fatih Spor Ingolstadt gegenüber. Zudem treffen der SV Ampertal Palzing und der ASV Dachau gegenüber.

Nachholspiel des 19. Spieltags der Bezirksliga Nord am Mittwoch:

Heute, 18:15 Uhr
TSV Ober- Unterhaunstadt
TSV Ober- UnterhaunstadtTSV Ober- Unterhaunstadt
FC Fatih Spor Ingolstadt
FC Fatih Spor IngolstadtFC Fatih Spor Ingolstadt
2
1

Nachholspiel des 21. Spieltags der Bezirksliga Nord am Mittwoch:

Heute, 19:30 Uhr
SV Ampertal Palzing
SV Ampertal Palzing Amp Palzing
ASV Dachau
ASV DachauASV Dachau
0
1