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Nachholspiele der BZL Nord: Big Points für Moosinning und Gerolfing?
17. Spieltag im Live Ticker
von Alexander Nikel · Heute, 17:27 Uhr · 0 Leser
Der FC Moosinning braucht einen Pflichtsieg gegen den Letzten. – Foto: Marc Marasescu
Am frühen Mittwochabend werden in der Bezirksliga Nord die ausgefallenen Spiele des 17. Spieltags nachgeholt. Für den FC Gerolfing und FC Moosinning geht es um Big Points im Abstiegskampf. Dabei geht es gegen den Vorletzten bzw. Letzten.
Nachholspiele des 17. Spieltags der Bezirksliga Nord am Mittwoch: