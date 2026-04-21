 2026-04-20T12:45:22.080Z

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Nachholspiele der BYL LIVE: Kirchanschöring mit Gegentreffer

Bayernliga Süd

von Paul Ruser · Heute, 19:30 Uhr · 0 Leser
Will in Gundelfingen jubeln: Der SV Kirchanschöring.
Will in Gundelfingen jubeln: Der SV Kirchanschöring. – Foto: Marc Marasescu

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Am Dienstagabend werden in der Bayernliga Süd drei Partien nachgeholt. Gundelfingen und Kirchanschöring treffen im Duell der Verfolger aufeinander. Pipinsried empfängt die vom Abstieg bedrohten Hauzenberger, Erlbach gastiert in Kottern. Anpfiff ist jeweils um 18 Uhr.

Heute, 18:00 Uhr
FC Gundelfingen
FC GundelfingenGundelfingen
SV Kirchanschöring
SV KirchanschöringKirchanschör
1
0

Heute, 18:00 Uhr
FC Pipinsried
FC PipinsriedPipinsried
FC Sturm Hauzenberg
FC Sturm HauzenbergHauzenberg
4
0

Heute, 18:00 Uhr
TSV Kottern
TSV KotternTSV Kottern
SV Erlbach
SV ErlbachSV Erlbach
2
0