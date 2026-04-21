Nachholspiele der Bayernliga: Pipinsried siegt klar - Erlbach stolpert

Fünfmal jubelten die Pipinsrieder gegen Hauzenberg. – Foto: Bruno Haelke, Simon Eiler

Am Dienstagabend wurden in der Bayernliga Süd drei Partien nachgeholt. Kirchanschöring verlor in Gundelfingen das Duell der Verfolger, Pipinsried feierte einen deutlichen Heimsieg über Hauzenberg. Erlbach stolperte beim vom Abstieg bedrohten Kottern.

Der SV Kirchanschöring musste sich beim FC Gundelfingen geschlagen geben. Den Treffer des Tages erzielte Simon Achatz in der 73. Minute. Gundelfingen schiebt sich mit dem Heimsieg an Kirchanschöring vorbei auf den vierten Platz, der Vorsprung auf den SVK beträgt aber nur ein Zähler.

Der FC Pipinsried ließ dem FC Sturm Hauzenberg keine Chance, mit 5:0 fegten die Hausherren ihre Gäste vom Platz. Florian Gebert machte nach einer halben Stunde den Anfang, Nenad Petkovic konnte noch vor dem Seitenwechsel erhöhen (42.). Der eingewechselte Nico Karger sorgte im weiteren Verlauf für die Tore drei und fünf (64. und 79.), zwei Minuten vor seiner zweiten Bude trug sich auch Jaroud Kanze in die Torschützenliste ein. Pipinsried steht nun im gesicherten Mittelfeld auf Rang acht, Hauzenberg befindet sich auch weiter auf dem zweiten Abstiegs-Relegationsplatz mit 14 Zählern Rückstand aufs rettende Ufer.

FC Pipinsried – FC Sturm Hauzenberg 5:0

FC Pipinsried: Enrique Bösl, Sebastian Keßler, Benedikt Lobenhofer (69. Dominik Neisser), Max Dombrowka (78. Angelo Mayer), Tobias Schröck, Tobias Reithmeir (69. Benjamin Krist), Fabian Benko (34. Jaroud Kanze), Mario Götzendörfer (63. Nico Karger), Alexander Lungwitz, Nenad Petkovic, Florian Gebert - Trainer: Roman Langer

FC Sturm Hauzenberg: Stefan Schulz, Eralb Sinani, Alexander Kretz, Philipp Michl (37. Bastian Schmid), Philipp Schneider, Hannes Strohmaier (58. Christoph Traxinger), Luca Canales Uhrmann, Fabian Reischl, Florian Seibold (70. Moritz Gerhartinger), Hannes Fuchs (55. Kilian Heß), Manuel Mader (66. Hannes Hobelsberger) (66. Anton Hobelsberger) - Trainer: Dominik Schwarz

Schiedsrichter: Fridolin Hiefner (Finning) - Zuschauer: 183

Tore: 1:0 Florian Gebert (29.), 2:0 Nenad Petkovic (42.), 3:0 Nico Karger (64. Foulelfmeter), 4:0 Jaroud Kanze (77.), 5:0 Nico Karger (79.)

Gelb-Rot: Sebastian Keßler (74./FC Pipinsried/)