Nachholspiele der Bayernliga: Pipinsried siegt klar - Erlbach stolpert

Am Dienstagabend wurden in der Bayernliga Süd drei Partien nachgeholt. Kirchanschöring verlor in Gundelfingen das Duell der Verfolger, Pipinsried feierte einen deutlichen Heimsieg über Hauzenberg. Erlbach stolperte beim vom Abstieg bedrohten Kottern.
Der SV Kirchanschöring musste sich beim FC Gundelfingen geschlagen geben. Den Treffer des Tages erzielte Simon Achatz in der 73. Minute. Gundelfingen schiebt sich mit dem Heimsieg an Kirchanschöring vorbei auf den vierten Platz, der Vorsprung auf den SVK beträgt aber nur ein Zähler.
FC Gundelfingen – SV Kirchanschöring 1:0
FC Gundelfingen: Tobias Werdich, Jan-Luca Fink, Dario Nikolic, Michael Singer, Janik Noller (83. Niklas Fink), Leon Sailer, Jeremias Seibold, Yannick Maurer (80. Samuel Seibold), Felix Hafner (90. Nico Frisch), Simon Achatz, David Spizert - Trainer: Thomas Rudolph - Co-Trainer: Stefan Heger
SV Kirchanschöring: Egon Weber, Dominik Auerhammer (84. Andreas Krämer), David Rosenstatter, Andreas Schweinsteiger, Christoph Dinkelbach, David Lobendank, Maximilian Reiter (67. Nick Schreiber), Manuel Omelanowsky (79. Fabian Kühnel), Jonas Kronbichler, Samuel Schwarz, Fikret Jahic (56. Sebastian Dengel) - Spielertrainer: Christoph Dinkelbach - Trainer: Thomas Leberfinger
Schiedsrichter: Sebastian Stadlmayr (Donaumünster) - Zuschauer: 308
Tore: 1:0 Simon Achatz (73.)
Gelb-Rot: David Spizert (87./FC Gundelfingen/Ballwegschlagen)
Der FC Pipinsried ließ dem FC Sturm Hauzenberg keine Chance, mit 5:0 fegten die Hausherren ihre Gäste vom Platz. Florian Gebert machte nach einer halben Stunde den Anfang, Nenad Petkovic konnte noch vor dem Seitenwechsel erhöhen (42.). Der eingewechselte Nico Karger sorgte im weiteren Verlauf für die Tore drei und fünf (64. und 79.), zwei Minuten vor seiner zweiten Bude trug sich auch Jaroud Kanze in die Torschützenliste ein. Pipinsried steht nun im gesicherten Mittelfeld auf Rang acht, Hauzenberg befindet sich auch weiter auf dem zweiten Abstiegs-Relegationsplatz mit 14 Zählern Rückstand aufs rettende Ufer.
FC Pipinsried – FC Sturm Hauzenberg 5:0
FC Pipinsried: Enrique Bösl, Sebastian Keßler, Benedikt Lobenhofer (69. Dominik Neisser), Max Dombrowka (78. Angelo Mayer), Tobias Schröck, Tobias Reithmeir (69. Benjamin Krist), Fabian Benko (34. Jaroud Kanze), Mario Götzendörfer (63. Nico Karger), Alexander Lungwitz, Nenad Petkovic, Florian Gebert - Trainer: Roman Langer
FC Sturm Hauzenberg: Stefan Schulz, Eralb Sinani, Alexander Kretz, Philipp Michl (37. Bastian Schmid), Philipp Schneider, Hannes Strohmaier (58. Christoph Traxinger), Luca Canales Uhrmann, Fabian Reischl, Florian Seibold (70. Moritz Gerhartinger), Hannes Fuchs (55. Kilian Heß), Manuel Mader (66. Hannes Hobelsberger) (66. Anton Hobelsberger) - Trainer: Dominik Schwarz
Schiedsrichter: Fridolin Hiefner (Finning) - Zuschauer: 183
Tore: 1:0 Florian Gebert (29.), 2:0 Nenad Petkovic (42.), 3:0 Nico Karger (64. Foulelfmeter), 4:0 Jaroud Kanze (77.), 5:0 Nico Karger (79.)
Gelb-Rot: Sebastian Keßler (74./FC Pipinsried/)
Der SV Erlbach stolperte beim Abstiegskandidaten TSV Kottern und verlor mit 0:2. Lukas Ender brachte den TSV nach etwas weniger als einer halben Stunde auf die Siegerstraße, den zweiten Treffer steuerte Matthias Jocham bei (58.). Erlbach bleibt weiterhin Siebter. Kottern steht mit nun dreißig Punkten zwar weiter auf dem ersten Abstiegs-Relegationsplatz, der Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz schrumpfte aber auf drei Zähler.
TSV Kottern – SV Erlbach 2:0
TSV Kottern: Christoph Siebken, Tim Buchmann (74. Sefer Qosaj), Filip Dobras, Lukas Ender, Fabian Günes (90. Matthew Hickman), Roland Fichtl (46. Achim Speiser), Matthias Jocham (90. Güner Atakan), Marco Schad (65. Samuel Barth), Maximilian Bär, Christopher Duchardt, Micha Bareis - Trainer: Andreas Maier
SV Erlbach: Jonas Eschler, Alexander Fischer, Wolfgang Hahn, Yannik Seils (46. Tobias Duxner), Maximilian Sammereier, Florian Wiedl, Milos Lukic (74. Simon Hefter), Levin Ramstetter, David Vogl (81. Michael Winter), Sebastian Hager (46. Pascal Linhart), Leonhard Thiel (74. Samuel Zwislsperger) - Trainer: Lukas Lechner
Schiedsrichter: Magnus Gehrwald (Irlbach) - Zuschauer: 344
Tore: 1:0 Lukas Ender (27.), 2:0 Matthias Jocham (58.)