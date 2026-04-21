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Nachholspiele der Bayernliga LIVE: Kirchanschöring im Verfolgerduell
Bayernliga Süd
von Paul Ruser · Heute, 16:30 Uhr · 0 Leser
Will in Gundelfingen jubeln: Der SV Kirchanschöring. – Foto: Marc Marasescu
Am Dienstagabend werden in der Bayernliga Süd drei Partien nachgeholt. Gundelfingen und Kirchanschöring treffen im Duell der Verfolger aufeinander. Pipinsried empfängt die vom Abstieg bedrohten Hauzenberger, Erlbach gastiert in Kottern. Anpfiff ist jeweils um 18 Uhr.