Nachholspiele der A-Klasse: Topspiel im Nebel findet keinen Sieger

Das Spiel zwischen Vierkirchen und Kollbach wurde unter irregulären Bedingungen gespielt. Der Trainer sah das Ausgleichstor nicht mehr.

Zum Auftakt nach der Winterpause gab es in der Münchner Fußball-A-Klasse 1 gleich ein Topspiel. Der Tabellendritte Vierkirchen trennte sich vom Zweiten Kollbach 2:2. Gefühlter Sieger war der ASV Dachau II, der die Tabellenführung weiter inne hat. SC Vierkirchen – 1. FC Kollbach 2:2: Das Topspiel wurde unter eigentlich irregulären Bedingungen ausgetragen. Wegen des Nebels am Ende lag die Sichtweite unter 30 Metern.

In der ersten Halbzeit ging es noch einigermaßen, und da ging der Gast mit 2:0 in Führung. David Peschke (24.) und Robert Friedrich (33., Elfmeter) trafen für Kollbach. Michael Huck verkürzte auf 1:2 (37.). Zur Pause wurde bereits über einen Abbruch diskutiert. Wie Vierkirchens Trainer Tim Görlitz betonte, wollten die in Führung liegenden Kollbacher unbedingt weiterspielen. So kam es dann auch. In der 81. Minute verwandelte Michael Schwindl einen Elfmeter zum 2:2. „Ich habe das Tor nur durch den Jubel meiner Jungs vernommen“, sagte Görlitz. Gesehen habe er das Tor nicht. Seine Mannschaft lobte er für die Moral: „Nach einem 0:2 kommt nicht jeder so zurück.“ Görlitz machte aber auch deutlich, dass die Bedingungen eines so wichtigen Spiels nicht würdig gewesen seien. SV Riedmoos II – TSV Arnbach II 2:0: