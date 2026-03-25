Nachholspiele bei Salingia Barmen und Rhenania Lohn

Wichtiges Nachholspiel für Barmen. – Foto: Juline Mittag

Kreisliga A Düren: Vor dem 21. Spieltag geht der Abstiegskampf mit Nachholspielen bei Salingia Barmen und Rhenania Lohn in die nächste Runde. Am Wochenende steigt dann das direkte Duell der beiden Kellerkinder, zudem empfängt Borussia Freialdenhoven Tabellenführer VfVuJ Winden.

Spieltext Frenz - SC Jülich/SV Ho...

So., 29.03.2026, 15:00 Uhr Rhenania Lohn Lohn Salingia Barmen Barmen 15:00 PUSH

Spieltext Lohn - Barmen

Spieltext Welldorf - Golzheim

Spieltext Koslar - Nörvenich

So., 29.03.2026, 15:00 Uhr SG Germania Burgwart Burgwart FC Düren 77 Düren 77 15:00 PUSH

Spieltext Burgwart - Düren 77

Spieltext Oberzier - SW Düren

Spieltext H.-Stammeln - Wenau

Das sind die nächsten Spieltage 2025/26

Nach dem kommenden Wochenende ruht der Spielbetrieb der Kreisliga A über Ostern.

22. Spieltag

Sa., 11.04.26 16:30 Uhr Salingia Barmen - Grün-Weiß Welldorf-Güsten

So., 12.04.26 15:00 Uhr Jugendsport Wenau - BC Oberzier

So., 12.04.26 15:00 Uhr SG Nörvenich-Hochkirchen - JSV Frenz

So., 12.04.26 15:00 Uhr VfVuJ Winden - Viktoria Koslar

So., 12.04.26 15:00 Uhr Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln - Borussia Freialdenhoven

So., 12.04.26 15:00 Uhr FC Düren 77 - Schwarz-Weiß Düren

So., 12.04.26 15:00 Uhr FC Golzheim - SG Germania Burgwart

So., 12.04.26 15:00 Uhr SC Jülich/SV Hoengen - Rhenania Lohn



23. Spieltag

Fr., 17.04.26 19:30 Uhr Grün-Weiß Welldorf-Güsten - SC Jülich/SV Hoengen

Fr., 17.04.26 19:30 Uhr Borussia Freialdenhoven - Jugendsport Wenau

Sa., 18.04.26 18:30 Uhr Viktoria Koslar - Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln

So., 19.04.26 15:00 Uhr SG Germania Burgwart - Salingia Barmen

So., 19.04.26 15:00 Uhr BC Oberzier - FC Düren 77

So., 19.04.26 15:00 Uhr JSV Frenz - VfVuJ Winden

So., 19.04.26 15:00 Uhr Rhenania Lohn - SG Nörvenich-Hochkirchen

So., 19.04.26 15:30 Uhr Schwarz-Weiß Düren - FC Golzheim

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