 2026-03-13T07:45:35.464Z

Allgemeines

Nachholspiele bei Salingia Barmen und Rhenania Lohn

Kreisliga A Düren: Vor dem 21. Spieltag geht der Abstiegskampf mit Nachholspielen bei Salingia Barmen und Rhenania Lohn in die nächste Runde.

von red · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser
Wichtiges Nachholspiel für Barmen.
Wichtiges Nachholspiel für Barmen. – Foto: Juline Mittag

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Kreisliga A Düren
Welldorf
Lohn
SC Jülich/SV Hoengen
F´aldenhoven

Kreisliga A Düren: Vor dem 21. Spieltag geht der Abstiegskampf mit Nachholspielen bei Salingia Barmen und Rhenania Lohn in die nächste Runde. Am Wochenende steigt dann das direkte Duell der beiden Kellerkinder, zudem empfängt Borussia Freialdenhoven Tabellenführer VfVuJ Winden.

>>> Hier geht es zur Tabelle der Kreisliga A Düren

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So läuft der Spieltag der Kreisliga A Düren

Nachholspiele in der Kreisliga A Düren

Heute, 19:30 Uhr
Salingia Barmen
Salingia BarmenBarmen
Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln
Schwarz-Weiß Huchem-StammelnH.-Stammeln
19:30
Spieltext Barmen - H.-Stammeln

Morgen, 19:30 Uhr
Rhenania Lohn
Rhenania LohnLohn
BC Oberzier
BC OberzierOberzier
19:30
Spieltext Lohn - Oberzier

Der 21. Spieltag

Fr., 27.03.2026, 19:30 Uhr
Borussia Freialdenhoven
Borussia FreialdenhovenF´aldenhoven
VfVuJ Winden
VfVuJ WindenWinden
19:30
Spieltext F´aldenhoven - Winden

Mi., 08.04.2026, 20:00 Uhr
JSV Frenz
JSV FrenzFrenz
SC Jülich/SV Hoengen
SC Jülich/SV HoengenSC Jülich/SV Hoengen
20:00live
Spieltext Frenz - SC Jülich/SV Ho...

So., 29.03.2026, 15:00 Uhr
Rhenania Lohn
Rhenania LohnLohn
Salingia Barmen
Salingia BarmenBarmen
15:00
Spieltext Lohn - Barmen

Sa., 28.03.2026, 18:30 Uhr
Grün-Weiß Welldorf-Güsten
Grün-Weiß Welldorf-GüstenWelldorf
FC Golzheim
FC GolzheimGolzheim
18:30live
Spieltext Welldorf - Golzheim

Sa., 28.03.2026, 18:30 Uhr
Viktoria Koslar
Viktoria KoslarKoslar
SG Nörvenich-Hochkirchen
SG Nörvenich-HochkirchenNörvenich
18:30
Spieltext Koslar - Nörvenich

So., 29.03.2026, 15:00 Uhr
SG Germania Burgwart
SG Germania BurgwartBurgwart
FC Düren 77
FC Düren 77Düren 77
15:00
Spieltext Burgwart - Düren 77

So., 29.03.2026, 15:00 Uhr
BC Oberzier
BC OberzierOberzier
Schwarz-Weiß Düren
Schwarz-Weiß DürenSW Düren
15:00live
Spieltext Oberzier - SW Düren

So., 29.03.2026, 15:00 Uhr
Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln
Schwarz-Weiß Huchem-StammelnH.-Stammeln
Jugendsport Wenau
Jugendsport WenauWenau
15:00
Spieltext H.-Stammeln - Wenau

Das sind die nächsten Spieltage 2025/26

Nach dem kommenden Wochenende ruht der Spielbetrieb der Kreisliga A über Ostern.

22. Spieltag
Sa., 11.04.26 16:30 Uhr Salingia Barmen - Grün-Weiß Welldorf-Güsten
So., 12.04.26 15:00 Uhr Jugendsport Wenau - BC Oberzier
So., 12.04.26 15:00 Uhr SG Nörvenich-Hochkirchen - JSV Frenz
So., 12.04.26 15:00 Uhr VfVuJ Winden - Viktoria Koslar
So., 12.04.26 15:00 Uhr Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln - Borussia Freialdenhoven
So., 12.04.26 15:00 Uhr FC Düren 77 - Schwarz-Weiß Düren
So., 12.04.26 15:00 Uhr FC Golzheim - SG Germania Burgwart
So., 12.04.26 15:00 Uhr SC Jülich/SV Hoengen - Rhenania Lohn

23. Spieltag
Fr., 17.04.26 19:30 Uhr Grün-Weiß Welldorf-Güsten - SC Jülich/SV Hoengen
Fr., 17.04.26 19:30 Uhr Borussia Freialdenhoven - Jugendsport Wenau
Sa., 18.04.26 18:30 Uhr Viktoria Koslar - Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln
So., 19.04.26 15:00 Uhr SG Germania Burgwart - Salingia Barmen
So., 19.04.26 15:00 Uhr BC Oberzier - FC Düren 77
So., 19.04.26 15:00 Uhr JSV Frenz - VfVuJ Winden
So., 19.04.26 15:00 Uhr Rhenania Lohn - SG Nörvenich-Hochkirchen
So., 19.04.26 15:30 Uhr Schwarz-Weiß Düren - FC Golzheim

>>> Zum vollständigen Spielplan der Kreisliga A Düren

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