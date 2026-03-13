Nachholspiele: Auch Kreisklassen ziehen Tabellenbild gerade

Am Wochendende 21./22. März geht der offizielle Re-Start in die Restrückrunde der drei Kreisklassen über die Bühne. Für die Mehrzahl der Mannschaften endet die im November letzten Jahres beginnende Winterpause nun schon vorzeitig, da am kommenden Samstag und Sonntag Nachholspiele auf dem Plan stehen. Dabei absolvieren die drei Ligen ein nahezu volles Spieltagsprogramm, holen doch Ost- und Weststaffel sechs Spiele nach, in der Südgruppe sind fünf Partien angesetzt.
Im Überblick die angesetzten Nachholspiele in den drei Kreisklassen des Spielkreises Amberg/Weiden:
Kreisklasse Süd
Kreisklasse Ost
Das die Liga anführende Quartett ist komplett im Einsatz und möchte natürlich den Ambitionen gleich Nahrung geben. Dabei stehen sowohl Ligaprimus DJK Irchenrieth (1./34 - gegen den Rangsechsten aus Altenstadt/VOH), als auch der nur einen Punkt weniger besitzende SV Altenstadt/WN (2./33 - beim Achten in Pleystein) vor unangenehmen Auftaktaufgaben, müssen die aber erfolgreich absolvieren, um im packenden Zweikampf mit dem Konkurrenten keinen wichtigen Boden zu verlieren. Die Verfolger des Duos, der SV Waldau (3./29 - beim Zwölften Luhe-Markt) und die DJK Weiden (4./27 - gegen Neuling SG Püchersreuth/Floß) gehen gegen abstiegsgefährdete Teams als Favorit ins Match, wenngleich das erste Spiel nach langer Pause immer schwierig ist, weil man nicht so richtig weiß, wo man steht.
Kreisklasse West
Die 1 erwartet die 3 zum Auftakt, wenn der souveräne Spitzenreiter FC Dießfurt (1./47) mit dem SV Hahnbach II (3./31) die Klingen kreuzt. Der noch ungeschlagene Primus will natürlich sofort wieder in die Erfolgsspur, der Gegner hofft im Buhlen um Rang 3 zumindest auf einen Teilerfolg. Derbycharakter hat das Match der Tabellennachbarn SVSW Kemnath (4./31) gegen die DJK Ebnath (5./29), beide gehören ebenfalls zu den Anwärtern für die dritte Stufe auf dem "Stockerl". Um etwas ganz anderes, nämlich ums nackte Dasein in der Liga, geht es im Kellerduell der punktgleichen Mannschaften des TSV Königstein II (12./11) mit dem TSV Pressath (11./11), für beide ohne Zweifel ein Sechs-Punkte- oder auch eines von vielen Endspielen gegen den direkten Konkurrenten im Abstiegskampf.