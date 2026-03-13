 2026-03-13T07:45:35.464Z

Allgemeines

Nachholspiele: Auch Kreisklassen ziehen Tabellenbild gerade

Für die Mehrzahl der Kreisklassisten im Spielkreis AM/WEN endet der "Winterschlaf" vorzeitig, sind sie doch schon am kommenden Wochenende bei nachzuholenden Matches gefordert

von Werner Schaupert · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser
Der souverän die Weststaffel anführende FC Dießfurt (in Rot) möchte gegen den SV Hahnbach II (in Gelb-Schwarz) den nächsten Schritt in Richtung vorzeitige Meisterschaft tun.
Der souverän die Weststaffel anführende FC Dießfurt (in Rot) möchte gegen den SV Hahnbach II (in Gelb-Schwarz) den nächsten Schritt in Richtung vorzeitige Meisterschaft tun. – Foto: Nico Reyes

Am Wochendende 21./22. März geht der offizielle Re-Start in die Restrückrunde der drei Kreisklassen über die Bühne. Für die Mehrzahl der Mannschaften endet die im November letzten Jahres beginnende Winterpause nun schon vorzeitig, da am kommenden Samstag und Sonntag Nachholspiele auf dem Plan stehen. Dabei absolvieren die drei Ligen ein nahezu volles Spieltagsprogramm, holen doch Ost- und Weststaffel sechs Spiele nach, in der Südgruppe sind fünf Partien angesetzt.

Im Überblick die angesetzten Nachholspiele in den drei Kreisklassen des Spielkreises Amberg/Weiden:

Kreisklasse Süd

Zwei Partien des Nachholprogramms sind von besonderem Interesse, duellieren sich doch ambitionierte Teams aus dem oberen Tabellendrittel. Spitzenreiter SG Traßlberg/Poppenricht (1./44) steht bei der Amberger Germania (6./28) auf dem Prüfstand und möchte vor dem offiziellen Re-Start am nächsten Wochenende die alleinige Tabellenführung übernehmen. Und in Kümmersbruck kommt es zu direkten Aufeinandertreffen zweier Kandidaten für den besten Rangdritten der drei Kreisklassen. Da das beste Heimteam auf das drittbeste Auswärtsteam prallt, ist eine "enge Kiste" zu erwarten.

So., 15.03.2026, 14:30 Uhr
SV Schmidmühlen
SV SchmidmühlenSchmidmühlen II
SV Kauerhof
SV KauerhofSV Kauerhof
14:30

Morgen, 12:15 Uhr
TuS Rosenberg
TuS RosenbergRosenberg II
DJK Ammerthal
DJK AmmerthalAmmerthal II
12:15

So., 15.03.2026, 14:30 Uhr
SC Germania Amberg
SC Germania AmbergGerm. Amberg
SG Traßlberg / Poppenricht
SG Traßlberg / PoppenrichtSG Traßlberg / Poppenricht
14:30live

So., 15.03.2026, 15:30 Uhr
TSV Kümmersbruck
TSV KümmersbruckTSV K´bruck
1. FC Neukirchen
1. FC NeukirchenNeukirchen
15:30

So., 15.03.2026, 14:00 Uhr
SV Etzelwang
SV EtzelwangEtzelwang
SV Loderhof/Sulzbach
SV Loderhof/SulzbachLoderh/Sulzb
14:00

Kreisklasse Ost

Das die Liga anführende Quartett ist komplett im Einsatz und möchte natürlich den Ambitionen gleich Nahrung geben. Dabei stehen sowohl Ligaprimus DJK Irchenrieth (1./34 - gegen den Rangsechsten aus Altenstadt/VOH), als auch der nur einen Punkt weniger besitzende SV Altenstadt/WN (2./33 - beim Achten in Pleystein) vor unangenehmen Auftaktaufgaben, müssen die aber erfolgreich absolvieren, um im packenden Zweikampf mit dem Konkurrenten keinen wichtigen Boden zu verlieren. Die Verfolger des Duos, der SV Waldau (3./29 - beim Zwölften Luhe-Markt) und die DJK Weiden (4./27 - gegen Neuling SG Püchersreuth/Floß) gehen gegen abstiegsgefährdete Teams als Favorit ins Match, wenngleich das erste Spiel nach langer Pause immer schwierig ist, weil man nicht so richtig weiß, wo man steht.

So., 15.03.2026, 14:00 Uhr
TSV Pleystein
TSV PleysteinTSV Pleystein
SV Altenstadt/Waldnaab
SV Altenstadt/WaldnaabAltenstadt
14:00live

So., 15.03.2026, 14:00 Uhr
SpVgg Windischeschenbach
SpVgg WindischeschenbachW'eschenb.
SG SV Plößberg / Schönkirch
SG SV Plößberg / SchönkirchSG SV Plößberg
14:00live

So., 15.03.2026, 15:00 Uhr
DJK Irchenrieth
DJK IrchenriethDJK Irchenrieth
SV Altenstadt/VOH
SV Altenstadt/VOHSV Altenstadt/VOH
15:00live

So., 15.03.2026, 14:00 Uhr
FC Luhe-Markt
FC Luhe-MarktFC Luhe-Markt
SV Waldau
SV WaldauSV Waldau
14:00

So., 15.03.2026, 14:00 Uhr
DJK Neustadt/WN
DJK Neustadt/WNDJK Neustadt/WN
SpVgg Pirk
SpVgg PirkSpVgg Pirk
14:00

So., 15.03.2026, 14:00 Uhr
DJK Weiden
DJK WeidenDJK Weiden
SG Püchersreuth / SV Floss
SG Püchersreuth / SV FlossSG Püchersreuth
14:00live

Kreisklasse West

Die 1 erwartet die 3 zum Auftakt, wenn der souveräne Spitzenreiter FC Dießfurt (1./47) mit dem SV Hahnbach II (3./31) die Klingen kreuzt. Der noch ungeschlagene Primus will natürlich sofort wieder in die Erfolgsspur, der Gegner hofft im Buhlen um Rang 3 zumindest auf einen Teilerfolg. Derbycharakter hat das Match der Tabellennachbarn SVSW Kemnath (4./31) gegen die DJK Ebnath (5./29), beide gehören ebenfalls zu den Anwärtern für die dritte Stufe auf dem "Stockerl". Um etwas ganz anderes, nämlich ums nackte Dasein in der Liga, geht es im Kellerduell der punktgleichen Mannschaften des TSV Königstein II (12./11) mit dem TSV Pressath (11./11), für beide ohne Zweifel ein Sechs-Punkte- oder auch eines von vielen Endspielen gegen den direkten Konkurrenten im Abstiegskampf.

So., 15.03.2026, 14:00 Uhr
FC Dießfurt
FC DießfurtFC Dießfurt
SV Hahnbach
SV HahnbachSV Hahnbach II
14:00

So., 15.03.2026, 14:00 Uhr
TSV Königstein
TSV KönigsteinKönigstein II
TSV Pressath
TSV PressathTSV Pressath
14:00

So., 15.03.2026, 14:00 Uhr
SV SW Kemnath-Stadt
SV SW Kemnath-StadtSW Kemnath
DJK Ebnath
DJK EbnathDJK Ebnath
14:00

So., 15.03.2026, 15:00 Uhr
SV Immenreuth
SV ImmenreuthImmenreuth
VfB Mantel
VfB MantelVfB Mantel
15:00

Fr., 17.04.2026, 18:00 Uhr
SV 08 Auerbach
SV 08 AuerbachSV Auerbach II
SG Seugast / Schlicht II
SG Seugast / Schlicht IISG Seugast / Schlicht II
18:00

So., 15.03.2026, 14:00 Uhr
SV Wildenreuth
SV WildenreuthWildenreuth
SV Neusorg
SV NeusorgSV Neusorg
14:00