Nachholspiele: Auch Kreisklassen ziehen Tabellenbild gerade

Kreisklasse Ost

Das die Liga anführende Quartett ist komplett im Einsatz und möchte natürlich den Ambitionen gleich Nahrung geben. Dabei stehen sowohl Ligaprimus DJK Irchenrieth (1./34 - gegen den Rangsechsten aus Altenstadt/VOH), als auch der nur einen Punkt weniger besitzende SV Altenstadt/WN (2./33 - beim Achten in Pleystein) vor unangenehmen Auftaktaufgaben, müssen die aber erfolgreich absolvieren, um im packenden Zweikampf mit dem Konkurrenten keinen wichtigen Boden zu verlieren. Die Verfolger des Duos, der SV Waldau (3./29 - beim Zwölften Luhe-Markt) und die DJK Weiden (4./27 - gegen Neuling SG Püchersreuth/Floß) gehen gegen abstiegsgefährdete Teams als Favorit ins Match, wenngleich das erste Spiel nach langer Pause immer schwierig ist, weil man nicht so richtig weiß, wo man steht.