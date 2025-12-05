Nachholspiele am Sonntag! Holt Vorsfelde sich Platz 1 zurück?

In der Landesliga Braunschweig stehen am kommenden Sonntag die letzten drei Spiele des Jahres an. In Vorsfelde kann der heimische SSV sich die Tabellenspitze zurückholen, auch wenn man dann zwei Partien mehr als der MTV Gifhorn auf dem Konto hat. Im unteren Drittel hat Vahdet die Chance, mit einem Dreier das Jahr zu beenden.
In Braunschweig empfängt der TSC Vahdet die SVG Göttingen und will vom Keller wegkommen. Zuletzt spielte man zwei mal Remis gegen die SVG, doch die Göttinger sind seit drei Spielen ohne Sieg und verloren zuletzt zwei Mal, sodass die Chancen auf einen Heimsieg nicht schlecht stehen.
Der Bovender SV konnte in der vergangenen Saison zwei klare Siege gegen Acosta feiern und auch zuletzt blieben die Gäste vier Spiele in Serie ungeschlagen und holten dabei zehn Punkte. Acosta hingegen ist seit drei Spielen ohne Sieg, erkämpfte sich aber ein Remis im Derby gegen die Freien Turner, das Selbstvertrauen brachte.
Vorsfelde spielte im Derby gegen Fallersleben nur Remis und verlor die Tabellenführung. Kästorf hingegen hatte zuletzt lange Pause, ist aber seit vier Partien ohne Punktverlust. Ein echtes Spitzenspiel steht an, bei dem Vorsfelde zuletzt vier direkte Duelle in Serie klar gewann.