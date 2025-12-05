Nachholspiele am Sonntag! Holt Vorsfelde sich Platz 1 zurück?

In der Landesliga Braunschweig stehen am kommenden Sonntag die letzten drei Spiele des Jahres an. In Vorsfelde kann der heimische SSV sich die Tabellenspitze zurückholen, auch wenn man dann zwei Partien mehr als der MTV Gifhorn auf dem Konto hat. Im unteren Drittel hat Vahdet die Chance, mit einem Dreier das Jahr zu beenden.