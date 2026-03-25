Nachholspiele am Donnerstagabend - Kellerduelle mit hoher Bedeutung

Zwei Nachholspiele stehen in der Bezirksliga Hannover 4 an – und beide Partien haben vor allem im Tabellenkeller große Bedeutung. Während TuSpo Schliekum seine Position im oberen Mittelfeld festigen will, geht es für Lamspringe und Himmelsthür um dringend benötigte Punkte im Abstiegskampf.
Für Lamspringe ist die Ausgangslage klar: Mit nur neun Punkten steht die Mannschaft tief im Tabellenkeller und benötigt dringend Zählbares. Nach der jüngsten Niederlage gegen Alfeld bleibt der Druck hoch, insbesondere im direkten Vergleich mit einem deutlich besser platzierten Gegner.
Schliekum reist als Favorit an. Mit 36 Punkten befindet sich das Team im erweiterten Verfolgerfeld und kann mit einem Auswärtssieg den Anschluss an die oberen Plätze halten. Allerdings zeigte das torlose Remis gegen Hasede zuletzt, dass die Offensive nicht immer die nötige Durchschlagskraft entwickelt.
Für Lamspringe wird entscheidend sein, defensiv stabil zu stehen und die wenigen eigenen Chancen konsequent zu nutzen. Schliekum hingegen dürfte auf Spielkontrolle setzen und versuchen, seine individuelle Qualität auszuspielen.
Auch im zweiten Nachholspiel geht es um wichtige Punkte im unteren Tabellenbereich. Der VfL Borsum hat sich mit zuletzt sieben Saisonsiegen etwas Luft verschafft, befindet sich aber weiterhin in einer gefährdeten Zone.
Himmelsthür konnte zuletzt im Nachholspiel gegen Lamspringe einen wichtigen Sieg einfahren, musste am Wochenende jedoch wieder eine Niederlage hinnehmen. Mit 13 Punkten bleibt die Situation angespannt, sodass auch in Borsum ein Erfolg dringend notwendig ist.
Die Gastgeber gehen leicht favorisiert in die Partie, nicht zuletzt aufgrund der stabileren bisherigen Saison. Himmelsthür wird hingegen versuchen, über Einsatz und Kompaktheit ins Spiel zu finden und erneut wichtige Punkte im Abstiegskampf zu sammeln.