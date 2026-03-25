Nachholspiele am Donnerstagabend - Kellerduelle mit hoher Bedeutung Lamspringe und Himmelsthür kämpfen um Anschluss, Schliekum und Borsum vor richtungsweisenden Aufgaben von FD · Heute, 10:43 Uhr · 0 Leser

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Zwei Nachholspiele stehen in der Bezirksliga Hannover 4 an – und beide Partien haben vor allem im Tabellenkeller große Bedeutung. Während TuSpo Schliekum seine Position im oberen Mittelfeld festigen will, geht es für Lamspringe und Himmelsthür um dringend benötigte Punkte im Abstiegskampf.

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Für Lamspringe ist die Ausgangslage klar: Mit nur neun Punkten steht die Mannschaft tief im Tabellenkeller und benötigt dringend Zählbares. Nach der jüngsten Niederlage gegen Alfeld bleibt der Druck hoch, insbesondere im direkten Vergleich mit einem deutlich besser platzierten Gegner. Schliekum reist als Favorit an. Mit 36 Punkten befindet sich das Team im erweiterten Verfolgerfeld und kann mit einem Auswärtssieg den Anschluss an die oberen Plätze halten. Allerdings zeigte das torlose Remis gegen Hasede zuletzt, dass die Offensive nicht immer die nötige Durchschlagskraft entwickelt.

Für Lamspringe wird entscheidend sein, defensiv stabil zu stehen und die wenigen eigenen Chancen konsequent zu nutzen. Schliekum hingegen dürfte auf Spielkontrolle setzen und versuchen, seine individuelle Qualität auszuspielen.