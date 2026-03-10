Nachholspiele am Dienstag: Rinteln, Leveste und Springe gefordert

Mit drei Nachholspielen wird am Dienstagabend der Spielbetrieb in der Bezirksliga Hannover 3 fortgesetzt. Während im oberen Tabellenbereich zunächst keine direkten Duelle stattfinden, stehen für mehrere Teams aus dem Mittelfeld und Tabellenkeller wichtige Punkte auf dem Spiel. Besonders für die unteren Tabellenregionen könnten die Partien richtungsweisend sein.
Der SC Rinteln geht nach der deutlichen 0:6-Niederlage beim TSV Luthe mit dem klaren Ziel der Wiedergutmachung in das Nachholspiel gegen die Reserve aus Egestorf. Die Mannschaft aus dem Weserbergland steht aktuell mit 18 Punkten auf Rang zwölf und benötigt dringend Punkte, um sich weiter von den Abstiegsplätzen zu entfernen.
Der Gegner aus Egestorf reist ebenfalls mit einer klaren Niederlage im Gepäck an. Am vergangenen Wochenende unterlag die Mannschaft deutlich mit 0:5 beim MTV Rehren. Mit nur neun Punkten belegt die Egestorfer Reserve derzeit den vorletzten Tabellenplatz. Für beide Teams geht es daher um wichtige Zähler im unteren Tabellendrittel.
Der TV Jahn Leveste konnte zuletzt mit einem 2:1-Auswärtssieg bei Jahn Lindhorst auf sich aufmerksam machen und hat sich damit im gesicherten Mittelfeld der Tabelle etabliert. Mit aktuell 25 Punkten liegt die Mannschaft auf Rang sieben und könnte mit einem weiteren Erfolg den Abstand zu den unteren Tabellenregionen weiter ausbauen.
Der SV Gehrden reist nach der deutlichen 2:7-Heimniederlage gegen den TSV Goltern mit gemischten Gefühlen an. Trotz der klaren Niederlage verfügt Gehrden weiterhin über ein komfortables Polster auf die Abstiegsplätze. Ein Auswärtserfolg in Leveste würde der Mannschaft jedoch zusätzliche Sicherheit im Tabellenmittelfeld verschaffen.
Im dritten Nachholspiel des Abends empfängt der FC Springe den TSV Kirchdorf. Springe liegt derzeit mit 24 Punkten im Tabellenmittelfeld und möchte nach der knappen 1:2-Niederlage bei Schwarz-Weiß Enzen wieder in die Erfolgsspur finden.
Der Aufsteiger aus Kirchdorf reist nach der unglücklichen 2:3-Heimniederlage gegen den SV Arnum nach Springe. Trotz einer kämpferischen Leistung musste die Mannschaft erneut eine Niederlage hinnehmen und steht weiterhin im unteren Tabellenmittelfeld. Mit einem Auswärtssieg könnte Kirchdorf jedoch wieder etwas Abstand zu den gefährdeten Tabellenregionen herstellen.