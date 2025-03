Nachholspiele am Dienstag: Abstiegskandidaten sammeln wichtige Punkte

Bereits früh in der Partie nahm das Spiel richtig an Fahrt auf. Rudi Hasso und Delchad Jankir sorgten für einen Zwei-Tore-Vorsprung, der durch ein Eigentor vor der Pause noch schrumpfte. Im zweiten Durchgang machte der eingewechselte Mark Liroy Büsing per Elfmeter den 1:3-Endstand perfekt. Neu-Trainer Michael Jarzombek feierte also im zweiten Spiel den zweiten Sieg und der SVB kletterte auf Platz zehn.