Nachholspiele abgesagt: Kreis AM/WEN begibt sich in „Winterschlaf“

Nun ist es amtlich, der Fußballkreis Amberg/Weiden geht in die Winterpause. Hatte das zurückliegende Wochenende wegen des widrigen Wetters und den damit verbundenen schlechten Platzverhältnissen schon eine Unmenge an Spielausfällen verursacht, war die Hoffnung, am kommenden Wochenende das Tabellenbild von der Kreisliga abwärts durch die Austragung noch einiger weniger Nachholspiele gerade ziehen zu können. „Wir werden unmöglich auf unseren Plätzen spielen können“, hieß es allerdings schon gestern bei den vom „Nachsitzen“ betroffenen Vereinen, die FuPa telefonisch kontaktiert hatte. Und auch Kreissspielleiter Albert Kellner hatte aufgrund des vorherrschenden Wetters und den Prognosen fürs Wochenende wenig Hoffnung, dass man die Nachholspiele noch durchziehen könne. Alle, die am Wochenende noch spielen sollten, wurden per E-Mail kontaktiert – mit der Folge, dass eine Spielabsage nach der anderen bei ihm eintraf.

Eben diese Rückmeldungen und die Wetteraussichten in den kommenden Tagen sorgen nun dafür, dass sich die Fußballer in der Region um Amberg und Weiden in den "Winterschlaf" begeben, viele Vereine haben die Spielpause geradezu herbeigesehnt. FuPa hat sich nun an oberster Stelle, also beim Chef des Fußballkreises, eine Bestätigung geholt und am heutigen Dienstagvormittag mit Albert Kellner Kontakt aufgenommen. Seine Antwort erfolgte kurz und prägnant: „Ja, da nun keine regulären Spieltage mehr sind und die angesetzten Partien ab der Kreisliga abwärts abgesagt wurden, bedeutet das für unseren Spielkreis, dass jetzt Winterpause ist.“ In den Fußballkreisen Cham/Schwandorf und Regensburg wurde ebenfalls der Spielbetrieb – wetterbedingt – eingestellt.



Die Zeit, in der der aktive Kicker seinen Akku auflädt oder eine Verletzung auskuriert ist nun da. Für die Anhänger der „wichtigsten Nebensache der Welt" beginnt nun eine fast viermonatige Phase der Langeweile, denn die Anzahl der früher diese Zeit überbrückenden Hallenturniere ist doch zurückgegangen. Und auch die Bereitschaft der Vereine, zum Beispiel an der Hallen-Kreismeisterschaft teilzunehmen, hat merklich nachgelassen. Nur zwölf Mannschaften haben sich im Spielkreis 2 für diesen Wettbewerb angemeldet. Eine „grauenhafte Zeit“ muss also nun überbrückt werden, bis die Kugel endlich wieder rollt. Für viele Fans wird der wöchentliche Fußball zu einer Routine. Ist es mit dieser plötzlich vorbei, so fallen viele davon in ein regelrechtes Loch.



Bis wann muss sich der Fußballbegeisterte nun gedulden? Offiziell bis zum 21./22. März 2026 pausiert der Fußballkreis Amberg/Weiden, für den ein oder anderen Verein, der nachholen muss, geht es am Wochenende 14./15. März schon wieder los. Die FuPa-Redaktion des Kreises wünscht nun allen Vereinen eine erholsame Winterpause und den Fans das nötige „Durchhaltevermögen“, bis ihre Lieblinge wieder im Wettkampf dem Ball nachjagen. Natürlich wird FuPa bis zum Re-Start – wie gewohnt in der Winterpause – die bisher absolvierte Spielzeit 2025/26 Revue passieren lassen, eine jede Spielklasse betrachten und hier und da die Verantwortlichen um einen Rückblick auf die ersten 18 Spieltage und einen Ausblick auf die Restsaison bitten.