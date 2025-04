Nachholspiel zwischen Haching und Hansa Rostock verlegt – Austragung weiter nicht gesichert

Unterhaching – Das umstrittene Nachholspiel zwischen der SpVgg Unterhaching und dem FC Hansa Rostock ist neu terminiert worden. Es soll nun am 7. Mai ab 19 Uhr stattfinden. Mitte April hatte der DFB das Spiel für den 29. April angesetzt. Am Donnerstag ist das umstrittene Duell noch einmal verschoben worden.

„Eine gemeinsame Lösung zugunsten der Gesundheit unserer Spieler“

Mit der erneuten Verlegung ist der DFB den Gästen aus Rostock entgegengekommen. Ansonsten hätte Hansa innerhalb von fünf Tagen drei Spiele absolvieren müssen. Denn am 1. Mai treten die Ostdeutschen im Landespokal-Halbfinale beim FC Schönberg 95 an. Nur zwei Tage später geht es in der 3. Liga gegen den SV Sandhausen. Für die Pokal-Begegnung konnte bislang kein neuer Termin gefunden werden. Dementsprechend musste nun die Partie in Unterhaching weichen. Die Spielvereinigung stimmte zu.