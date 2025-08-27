Nachholspiel zwischen Deuten und Lembeck angesetzt

Es war ein unterhaltsames Spiel zwischen den Lokalrivalen Rot-Weiß Deuten und Schwarz-Weiß Lembeck. Bis dann die Flutlichter in der Deutener Spielstätte den Geist aufgaben, da war gerade eine gute Stunde gespielt. Nun ist der Nachholtermin für das Landesliga-Spiel angesetzt − und wie sollte es auch anders sein: Es geht wieder unter's Flutlicht.
Der 18. September (Donnerstag) wurde auserkoren um die Begegnung zwischen RW Deuten und SW Lembeck zu einem − diesmal hoffentlich guten − Ende zu bringen. Der Ball rollt dann ab 19:30 Uhr wieder − Flutlicht wird also erneut von Nöten sein.
Eigentlich sollte bereits am vergangenen Freitagabend ein Derbysieger gekürt werden. Doch die Rechnung machte man ohne die Flutlichtmasten am Bahndamm: In der 58. Spielminute fiel die Beleuchtung zunächst in der Lembecker Hälfte aus, kurz darauf streikten die Flutlichter im Wechsel. Klare Sache: Schiedsrichter Daniel Riedel musste die Partie unterbrechen und darauf warten, dass die technischen Mängel behoben werden.
Doch auch nach 30 Minuten Unterbrechung blieb eines der acht Flutlichter stur. Riedel musste die Partie beim Stand von 2:1 für RW Deuten also abbrechen. Kurios: Nur wenige Minuten später sprang auch das letzte Flutlicht wieder an, doch den Regularien nach darf ein Spiel nicht mehr fortgesetzt werden, ist es einmal abgebrochen.
Die Trainer der beiden Mannschaften hätten trotzdem ohne Zweifel gerne weitergespielt: "Wir waren nahe am 3:1 dran", sagte Deutens Übungsleiter Lukas Große-Puppendahl der Dorstener Zeitung. "Wir hätten gerne weitergespielt. Es war ein sehr schöner Abend mit vielen Zuschauern", so Lembecks Oliver Ridder.