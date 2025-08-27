– Foto: Philipp Retajski

Nachholspiel zwischen Deuten und Lembeck angesetzt Nachdem das Flutlicht am Bahndamm am Freitagabend versagte, musste das Spiel abgebrochen werden Verlinkte Inhalte LL Westfalen St. 4 SV RW Deuten SV Schwarz-Weiß Lembeck

Es war ein unterhaltsames Spiel zwischen den Lokalrivalen Rot-Weiß Deuten und Schwarz-Weiß Lembeck. Bis dann die Flutlichter in der Deutener Spielstätte den Geist aufgaben, da war gerade eine gute Stunde gespielt. Nun ist der Nachholtermin für das Landesliga-Spiel angesetzt − und wie sollte es auch anders sein: Es geht wieder unter's Flutlicht.

Der 18. September (Donnerstag) wurde auserkoren um die Begegnung zwischen RW Deuten und SW Lembeck zu einem − diesmal hoffentlich guten − Ende zu bringen. Der Ball rollt dann ab 19:30 Uhr wieder − Flutlicht wird also erneut von Nöten sein. Eigentlich sollte bereits am vergangenen Freitagabend ein Derbysieger gekürt werden. Doch die Rechnung machte man ohne die Flutlichtmasten am Bahndamm: In der 58. Spielminute fiel die Beleuchtung zunächst in der Lembecker Hälfte aus, kurz darauf streikten die Flutlichter im Wechsel. Klare Sache: Schiedsrichter Daniel Riedel musste die Partie unterbrechen und darauf warten, dass die technischen Mängel behoben werden.