Nachholspiel wird zum Kellerduell – Polling reist nach Ohlstadt

Polling – Ein Nachholspiel vom zweiten Spieltag der Bezirksliga Süd eröffnet zwei Aufsteigern die große Möglichkeit, noch näher an das rettende Ufer heranzurücken. Sowohl der SV Polling als auch der gastgebenden SV Ohlstadt bekamen als Neulinge in den ersten Wochen der Saison ordentlich Gegenwind und mussten stattlich Lehrgeld zahlen.

Zuletzt aber lief es bei beiden Klubs immer besser, die Leistungen wurden konstanter, die Siege mehr. Am heutigen Mittwoch kommt es auf der Ohlstadter Sportanlage am Boschet zum sportlichen Vergleich der beiden letztjährigen Kreisligisten (19.30 Uhr).

Eigentlich erwartet man im Pollinger Lager eine positive Stimmung. Einen Gegner aus der vorderen Tabellenregion konnten sie bislang nicht bezwingen. Dementsprechend war der 4:1-Erfolg über den SV Waldeck-Obermenzing ein Fingerzeig, was mitunter möglich ist. Wäre da nicht die gravierende Verletzung von Max Tafertshofer.

„Das beschäftigt die Mannschaft schon sehr“, bekennt Trainer Max Jochner. Für ihn ist unklar, welche Auswirkungen das auf seine Mannschaft hat. „Gegen Waldeck war es positiv, weil wir für ihn gespielt haben“, so Jochner. Das muss aber nicht so bleiben, „weil du jetzt gegen eine Mannschaft spielst, gegen die du gewinnen solltest.“

Jochner erwartet in Ohlstadt zwei Mannschaften, die „relativ wenig“ mit dem Ball im Spiel nach vorn anfangen können, weil keiner das Spiel gestalten möchte. Hatte zu Beginn der Runde der SVO mit einer Verletztenmisere zu kämpfen, ist dies mittlerweile eher bei den Pollingern der Fall. Mit Philipp Seligmann und Stefan Weinhart (beide Kreuzbandverletzung) und nun eben Tafertshofer stehen drei Akteure für lange Zeit nicht zur Verfügung. „Alles nicht optimal für Aufsteiger“, so Jochner. Dennoch haben sich seiner Ansicht nach beide Teams „inzwischen achtbar aus der Affäre gezogen“.

Polling personell gut aufgestellt

Losgelöst von den Absenzen sind die Klosterdörfler personell gut aufgestellt. Felipe Creutzner nimmt den langen Weg aus Berlin auf sich, Julian Jäcker ist wieder mit dabei und auch Fabio Hägl bleibt weiter an Bord. „Somit wollen wir natürlich etwas Zählbares aus Ohlstadt mitnehmen“, sagt Jochner. Auf ein Training vor dem Match verzichtete der Pollinger Coach geflissentlich. Lieber geht er mit seinen Mannen zum Essen, um sich auf diese enorm wichtige Partie einzuschwören.

Ein Besuch bei Tafertshofer, dessen Schien- und Wadenbein gebrochen ist, war so kurz nach dem Unfall noch nicht möglich. Der SVO wirft derweil zwei Siege en bloc ins Feld. Zuletzt wurden die Kellerkinder aus Geiselbullach und Wolfratshausen bezwungen. „Wird eine spannende Sache“, so Jochner.