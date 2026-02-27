Nachholspiel vor dem Liga-Neustart: Viele Fragezeichen bei Schwefingen

– Foto: Michael Rüther

Wenn am Wochenende SV Borussia 08 Neuenhaus und die SF Schwefingen aufeinandertreffen, endet für beide Teams eine lange und intensive Winterpause – und das unter besonderen Vorzeichen. Es handelt sich um das Nachholspiel des 13. Spieltags. Der reguläre Spielbetrieb der Liga startet für alle anderen Mannschaften erst in der kommenden Woche wieder. Entsprechend richtet sich der Fokus vorerst allein auf diese Begegnung.

„Wir freuen uns natürlich, dass es irgendwann wieder losgeht. Allerdings war die Vorbereitung das Schlimmste, was ich seit 14 Jahren erlebt habe. Deswegen eine völlige Unbekannte.“ – dabei bezieht sich der Coach vor allem auf die geringe Anzahl an Trainingseinheiten und Testspielen.

Für Schwefingen war die Winterpause offenbar alles andere als optimal. Trainer Daniel Vehring findet deutliche Worte:

Klare Aussagen, die erahnen lassen, wie schwierig die vergangenen Wochen für den Tabellensechsten verlaufen sind. Mit 27 Punkten aus 16 Spielen (32:24 Tore) rangieren die Sportfreunde derzeit auf einem soliden sechsten Tabellenplatz. Doch wie die Mannschaft nach der problematischen Vorbereitung in Form ist, bleibt laut Vehring offen – eine „völlige Unbekannte“.

Hochmotivierter Gastgeber

Auf der anderen Seite steht mit Borussia Neuenhaus ein Team, das dringend Punkte benötigt. Die Borussia belegt aktuell mit elf Zählern aus 16 Partien Rang 15 der Tabelle (20:54 Tore). Die Ausgangslage ist klar: Jeder Punkt zählt im Kampf um den Anschluss.

Auch darauf spielt Vehring an:

„Wir wissen, dass wir auch einen Gegner treffen, der bis in die Haarspitzen motiviert ist, der uns alles abverlangen wird und wir da natürlich irgendwie bestehen müssen.“

Neuenhaus wird die Gelegenheit nutzen wollen, im ersten Pflichtspiel nach der Winterpause direkt ein Ausrufezeichen zu setzen. Als Nachholspiel vor dem offiziellen Wiederbeginn der Saison bietet die Partie die Chance, frühzeitig Druck auszuüben – sowohl im Tabellenkeller als auch in Richtung Konkurrenz.

Große Unbekannte mit vielen Fragezeichen

Für Schwefingen liegt genau darin die Herausforderung – und zugleich eine Chance. Vehring formuliert es so:

„Zugleich bietet das eine Chance, natürlich direkt konzentriert in die Liga wiederzukommen. Aber das wird eine sehr, sehr große Unbekannte mit ganz, ganz vielen Fragezeichen.“