Nachholspiel: Unterschiedliche Ansätze bei Memmingen und Illertissen

In der Regionalliga-Tabelle steht der FV Illertissen (12. Platz / sechs Punkte) zwar aktuell hinter dem FC Memmingen (10. Platz / zehn Punkte), aber das Ranking trügt durchaus. Durch ihre Pokaleinsätze hinken die Illertissen mit zwei Spielen hinterher. Am Dienstag (19 Uhr) kommt es nun zur Nachholpartie (vom 4. Spieltag) unter Flutlicht in der Memminger Arena. Die Begegnung war verlegt worden, weil am Ursprungstermin der FVI im DFB-Pokal-Einsatz war, den 1. FC Nürnberg aus dem Wettbewerb gekegelt und gegen den nächsten Zweitligisten 1. FC Magdeburg die zweite Runde Ende Oktober erreicht hat. Im Landespokal ist am vergangenen Samstag beim 1:3 im Achtelfinale gegen den TSV 1860 München die nächste Überraschung verpasst worden.

Vor dem Nachbarschaftsduell verweist FCM-Trainer Matthias Günes auf die unterschiedlichen Ansätze beider Vereine. Seit der 42-jährige in Memmingen seit Anfang 2024 mit in der sportlichen Verantwortung steht, wurde der – schon immer mal angekündigte – Kurs, auf eigene Talente zu setzen, konsequent umgesetzt. 70 Prozent der Spieler, die zuletzt beim 4:0 Auswärtssieg in Hankofen auf dem Platz standen, kommen aus dem eigenen Stall. Teure Ex-Profis finden sich nicht mehr im Kader. Auf Gespräche mit Spielervermittlern und -beratern lässt sich der Sportliche Leiter Esad Kahric kaum noch ein. Kollektive Talentförderung statt Stars heißt die Devise, allein schon aus finanziellen Gesichtspunkten.