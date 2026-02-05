Nachholspiel unter Vorbehalt

– Foto: Reinhard Rehkamp

Am 18. Spieltag der Oberliga Niedersachsen soll der TSV Wetschen sein erstes Nachholspiel bestreiten. Gegner ist der SV Wilhelmshaven. Während die Gäste zur Spitzengruppe gehören, kämpft Wetschen um wichtige Punkte im Tabellenkeller. Ob die Partie tatsächlich angepfiffen werden kann, ist witterungsbedingt jedoch weiterhin offen.

Sportlich treffen dabei zwei Mannschaften mit klar unterschiedlichen Ausgangslagen aufeinander. Der TSV Wetschen rangiert aktuell im unteren Tabellendrittel und benötigt im Kampf um den Klassenerhalt dringend Zähler. Der SV Wilhelmshaven hingegen spielt eine starke Saison und hat sich in der erweiterten Spitzengruppe etabliert.

Der Spielbetrieb in der Oberliga Niedersachsen bleibt auch Anfang Februar stark von den Platzverhältnissen abhängig. Nachdem der TSV Wetschen am letzten Wochenende vor der Winterpause aufgrund der schlechten Bedingungen im Emsland nicht beim SV Holthausen-Biene antreten konnte, steht nun das nächste Nachholspiel auf dem Programm. Am Samstag, 7. Februar 2026, soll der TSV Wetschen den SV Wilhelmshaven empfangen. Eine endgültige Entscheidung über die Austragung wird kurzfristig erwartet.

Das Hinspiel am dritten Spieltag endete mit einem 3:1-Erfolg für Wilhelmshaven. Auch die jüngsten Eindrücke sprechen für die Gäste: Am 17. Spieltag setzte sich der SV Wilhelmshaven deutlich mit 4:0 gegen den FC Verden 04 durch und unterstrich dabei seine offensive Durchschlagskraft.

Für den TSV Wetschen bedeutet die Partie eine anspruchsvolle Aufgabe. Die Mannschaft wartet weiterhin auf die Gelegenheit, durch Nachholspiele den Anschluss an die Konkurrenz herzustellen. Gleichzeitig ist die Ausgangslage klar: Gegen einen formstarken Gegner zählt jeder Punkt.

Ob es am Samstag tatsächlich zum Anpfiff kommt, ist jedoch fraglich. Auch aus Sicht des SV Wilhelmshaven gilt die Austragung als unsicher. Zwar werden steigende Temperaturen erwartet, dennoch bleibt die Platzbeschaffenheit ein Risiko. Eine kurzfristige Absage ist nicht ausgeschlossen.

Fest steht: Sollte gespielt werden können, wartet auf beide Teams ein richtungsweisendes Duell – für Wilhelmshaven im Rennen um die oberen Tabellenplätze, für den TSV Wetschen im Kampf um den Klassenerhalt.