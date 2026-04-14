Nachholspiel unter Strom: Tuttlingen gegen Tübingens Druck

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Der SC 04 Tuttlingen blieb zuletzt beim 0:2 gegen den SV Zimmern lange im Spiel, ehe Rico Reisert in der 83. Minute das 0:1 erzielte und Stefan Mutapcic in der Nachspielzeit zum 0:2 traf (90.+3). Mit 34 Punkten steht Tuttlingen auf Rang neun und hat noch immer eine stabile Ausgangsposition. Ein Heimsieg im Nachholspiel würde den Abstand nach unten weiter vergrößern und neue Ruhe bringen.

Der SSC Tübingen musste beim 1:2 in TSV Harthausen/Scher einen bitteren Rückschlag einstecken. Nach der Führung durch Felix Müller in der 71. Minute drehte der Gegner die Partie noch durch Matthias Endriss (77.) und Thomas Rösch (79.). Mit 25 Punkten ist Tübingen Dreizehnter und steht unter spürbarem Druck. Genau das macht dieses Nachholspiel so brisant: Tuttlingen sucht die sofortige Antwort, Tübingen kämpft um Luft im Tabellenkeller.