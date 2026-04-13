Nachholspiel unter Flutlicht: Pastow empfängt Neubrandenburg

Bevor der nächste reguläre Spieltag ansteht, sind zwei Teams der oberen Tabellenregion noch am morgigen Dienstagabend im Nachholspiel gefordert. In der Verbandsliga Mecklenburg-Vorpommern steht somit ein vielversprechendes Duell vom 16. Spieltag auf dem Programm, das im Kampf um die vorderen Tabellenplätze für weitere Spannung sorgen könnte.
Der 15 Spiele ungeschlagene Tabellenzweite 1. FC Neubrandenburg 04 reist unter Trainer Daniel Nawotke an, um nach dem jüngsten Punktverlust gegen den von Michael Wilck betreuten MSV Pampow den Fünf-Punkte-Rückstand auf Spitzenreiter 1. FC Mecklenburg Schwerin wieder zu verkürzen. Die von Heiner Bittorf gecoachten Hausherren des SV Pastow dürfen trotz einer kürzlichen 1:2-Niederlage beim Rostocker FC, bei der ein zwischenzeitlicher Ausgleich durch am Ende durch einen späten Treffer von Michal Lopatynski zunichte gemacht wurde, mit Selbstvertrauen in die Partie gehen. Denn könnte man mit einem Heimsieg am FSV Kühlungsborn vorbei auf Platz vier springen.
Ein ähnlich packendes Spektakel wie im Hinspiel liegt in der Luft: Damals drehte Pastow einen Rückstand durch Toni Schmidt dank Toren von Hannes Mietzelfeld, Tony-Glen Siegmund und Samuel Kammerer in eine furiose 4:1-Führung, bevor die Neubrandenburger durch Abrahams und Misha Kurghinyan in einer wilden Schlussphase noch auf 3:4 herankamen. In Pastow braucht man sich also definitiv nicht zu verstecken.
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