Nachholspiel unter Flutlicht: Pastow empfängt Neubrandenburg

Ein ähnlich packendes Spektakel wie im Hinspiel liegt in der Luft: Damals drehte Pastow einen Rückstand durch Toni Schmidt dank Toren von Hannes Mietzelfeld, Tony-Glen Siegmund und Samuel Kammerer in eine furiose 4:1-Führung, bevor die Neubrandenburger durch Abrahams und Misha Kurghinyan in einer wilden Schlussphase noch auf 3:4 herankamen. In Pastow braucht man sich also definitiv nicht zu verstecken.

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