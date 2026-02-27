Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Nachholspiel unter besonderen Vorzeichen
Polizei stuft Duell mit Atlas Delmenhorst als Risikospiel ein – Spielort noch offen
Das Oberliga-Nachholspiel zwischen dem MTV Wolfenbüttel und dem SV Atlas Delmenhorst soll am Mittwochabend stattfinden. Ob im Stadion oder auf dem Kunstrasenplatz gespielt wird, hängt von der Freigabe der Naturrasenfläche ab.
Sicherheitsbewertung sorgt für Planungsunsicherheit
Das Nachholspiel des MTV Wolfenbüttel gegen den SV Atlas Delmenhorst ist für Mittwoch, 4. März, um 19.30 Uhr angesetzt – doch lange stand hinter der Austragung ein organisatorisches Fragezeichen. Wie der MTV Wolfenbüttel auf seiner Homepage www.mtv-kicker.de schreibt, wurde die Begegnung von der Polizei als Risikospiel eingestuft.
Aus Sicherheitsgründen sollte die Partie ursprünglich im Meesche-Stadion stattfinden, da dort eine räumliche Trennung der Fangruppen möglich ist. Allerdings sind die Naturrasenplätze noch bis einschließlich 5. März gesperrt. Ob die Stadt den A-Platz aufgrund milder Wetterprognosen einen Tag früher freigibt, ist derzeit ungewiss.
Kunstrasen als wahrscheinliche Alternative
Sollte die Freigabe ausbleiben, wird die Begegnung auf dem B-Platz angepfiffen. Nach Angaben der Polizei bestehen gegen die Nutzung des Kunstrasenplatzes keine Einwände. Aufgrund des späten Anstoßtermins unter der Woche rechnen die Behörden mit nur wenigen Gästefans.
Ein separater Einlass über die Anna-Vorwerk-Straße ist daher nicht vorgesehen. Stattdessen empfiehlt die Polizei eine klare räumliche Aufteilung: Heimfans sollen auf der Westseite stehen, während die Anhänger aus Delmenhorst auf der Ostseite positioniert werden. Entsprechende Hinweise sollen bereits am Eingang erfolgen.
Sportliche Brisanz bleibt bestehen
Unabhängig vom Spielort besitzt die Begegnung hohe sportliche Bedeutung. Der MTV Wolfenbüttel benötigt im Abstiegskampf dringend Punkte, während Atlas Delmenhorst im oberen Tabellendrittel um die Spitzenplätze mitspielt.
Die Rahmenbedingungen sind damit geklärt – nun richtet sich der Fokus auf die sportliche Aufgabe, die für beide Mannschaften richtungsweisend sein könnte.