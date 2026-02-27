Nachholspiel unter besonderen Vorzeichen

Sicherheitsbewertung sorgt für Planungsunsicherheit Das Nachholspiel des MTV Wolfenbüttel gegen den SV Atlas Delmenhorst ist für Mittwoch, 4. März, um 19.30 Uhr angesetzt – doch lange stand hinter der Austragung ein organisatorisches Fragezeichen. Wie der MTV Wolfenbüttel auf seiner Homepage www.mtv-kicker.de schreibt, wurde die Begegnung von der Polizei als Risikospiel eingestuft. Aus Sicherheitsgründen sollte die Partie ursprünglich im Meesche-Stadion stattfinden, da dort eine räumliche Trennung der Fangruppen möglich ist. Allerdings sind die Naturrasenplätze noch bis einschließlich 5. März gesperrt. Ob die Stadt den A-Platz aufgrund milder Wetterprognosen einen Tag früher freigibt, ist derzeit ungewiss.

Kunstrasen als wahrscheinliche Alternative Sollte die Freigabe ausbleiben, wird die Begegnung auf dem B-Platz angepfiffen. Nach Angaben der Polizei bestehen gegen die Nutzung des Kunstrasenplatzes keine Einwände. Aufgrund des späten Anstoßtermins unter der Woche rechnen die Behörden mit nur wenigen Gästefans. Ein separater Einlass über die Anna-Vorwerk-Straße ist daher nicht vorgesehen. Stattdessen empfiehlt die Polizei eine klare räumliche Aufteilung: Heimfans sollen auf der Westseite stehen, während die Anhänger aus Delmenhorst auf der Ostseite positioniert werden. Entsprechende Hinweise sollen bereits am Eingang erfolgen.