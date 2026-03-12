Nachholspiel um die Spitze: »Wir brauchen eine absolute Top-Leistung«

Der SV Geierstahl empfängt am Sonntag den Tabellenzweiten aus Schwarzach. Der SVG muss dabei aber einige Leistungsträger ersetzten. U.a einen der beiden Top-Scorer Michael Kilger (zweiter v. rechts). – Foto: Thomas Gierl

Zum Auftakt nach der Winterpause steht in der Kreisklasse Regen direkt ein echtes Topspiel an: Der SV Geiersthal (3.) empfängt im Nachholspiel des 16. Spieltags den punktgleichen Tabellenzweiten SV Schwarzach. Beide Teams liegen nur zwei Punkte hinter Spitzenreiter SV Kirchberg i. Wald und wollen im direkten Duell ein Zeichen im Aufstiegsrennen setzen.

Die Gastgeber aus Geiersthal gehen nach einer insgesamt ordentlichen Wintervorbereitung in das Spitzenspiel. Trainer Albert Weindl sieht seine Mannschaft grundsätzlich auf einem guten Weg, auch wenn die Bedingungen nicht immer ideal waren: „Die Vorbereitung war größtenteils zufriedenstellend. Die Mannschaft hat im Training wirklich gut mitgezogen, da kann man keinen Vorwurf machen.“ Gleichzeitig erschwerte das Wetter aber die Arbeit auf dem Platz. „Witterungsbedingt konnten wir nicht viele Einheiten auf dem Platz machen. Einmal pro Woche waren wir auf dem Kunstrasen in Ruhmannsfelden, ansonsten stand vor allem das Läuferische und Körperliche im Vordergrund.“

Für beide Mannschaften geht es im Nachholspiel um wichtige Punkte im Aufstiegsrennen der Kreisklasse Regen. Der SV Geiersthal rangiert mit 32 Punkten auf Rang drei, der SV Schwarzach liegt mit ebenfalls 32 Zählern auf Platz zwei – lediglich zwei Punkte hinter Tabellenführer SV Kirchberg i. Wald.

Im letzten Testspiel trotzten die Rot-Weißen dem Kreisligisten SV Schöfweg ein 1:1 ab. Große Bedeutung misst Weindl dieser Partie jedoch nicht bei: „Das war ein guter Test gegen eine gute Kreisliga-Mannschaft, aber in die Waagschale lege ich Testspiele meistens nicht.“

Mit dem SV Schwarzach wartet nun direkt ein Gegner aus der Spitzengruppe. Entsprechend groß ist der Respekt beim SVG. „Wir brauchen auf jeden Fall eine absolute Top-Leistung, damit wir einer Top-Mannschaft wie Schwarzach Paroli bieten können“, betont Weindl, der personell allerdings einige Fragezeichen hat. „Maxi Fuchs hat wegen Knieproblemen zuletzt nicht trainiert, und gegen Schöfweg hat sich Michael Kilger am Knie verletzt. Ich gehe davon aus, dass beide nicht zur Verfügung stehen.“

Trotz der möglichen Ausfälle vertraut der Geiersthaler Übungsleiter auf die Breite seines Kaders und die Heimstärke seiner Mannschaft. „Wir haben viele junge Spieler im Kader, die wir wahrscheinlich dazunehmen werden, sodass wir daheim eine gute Mannschaftsleistung zeigen können.“ An der grundsätzlichen Ausrichtung soll sich dabei wenig ändern: „Wir wollen defensiv gut stehen und nach vorne frech und mutig spielen.“

Auch beim SV Schwarzach fällt das Fazit der Wintervorbereitung überwiegend positiv aus. Cheftrainer Maximilian Biebl erklärt: „Mit der Wintervorbereitung können wir grundsätzlich zufrieden sein. Die Beteiligung war nicht immer optimal, die Intensität aber hoch.“ Gerade zu Beginn der Restrückrunde könnten aus seiner Sicht körperliche Faktoren entscheidend werden: „Die körperliche Verfassung wird in den Anfangswochen bei vermutlich schwierigen Platzverhältnissen eine wichtige Rolle spielen.“

Im vergangenen Test setzte sich der SVS mit 2:0 beim TSV Dorfen II durch, wobei sich im Kader der Gelb-Schwarzen über die Winterpause kaum etwas verändert hat. Dennoch fehlen weiterhin wichtige Akteure: „Der verletzte Kapitän Tobias Hundshammer wird wegen seines Kreuzbandrisses weiterhin schmerzlich vermisst. Dazu kommt mit Florian Herrnböck ein Pausierer.“ Positiv stimmt dagegen die Rückkehr eines wichtigen Offensivspielers: „Erfreulich ist, dass unser Stürmer Simon Kopp nach seiner Langzeitverletzung wieder ins Training eingestiegen ist.“

Vor dem Duell mit dem direkten Konkurrenten zeigt sich Biebl entsprechend gewarnt. „Geiersthal hat Durchschlagskraft in der Offensive und eine stabile Defensive. Im Hinspiel konnten wir Umschaltmomente nach Fehlern gut ausnutzen, aber Geiersthal ist im Laufe der Saison immer stabiler geworden. Wir sind also gewarnt.“

Das Hinspiel im Herbst entschied der SV Schwarzach mit 4:2 für sich. Tobias Knott brachte die Gastgeber damals in Führung (22.), David Wagner erhöhte nach der Pause (54.). Zwar verkürzte Florian Saller für Geiersthal (66.), doch Simon Kopp stellte wenig später den alten Abstand wieder her (72.). Paul Reisinger brachte den SVG noch einmal heran (74.), ehe Matthias Hofmann mit dem 4:2 (78.) alles klarmachte.

Ob die Partie tatsächlich stattfinden kann, ist allerdings noch nicht endgültig sicher. Der Platz in Geiersthal wurde zuletzt stark beansprucht. Weindl bleibt dennoch vorsichtig optimistisch: „Wenn das Wetter so bleibt, ohne größeren Regen, wird es wahrscheinlich stattfinden.“