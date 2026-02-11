Nachholspiel mit Signalwirkung

Ausgangslage vor dem 12. Spieltag Die Oberliga Niedersachsen biegt in ihre entscheidende Phase ein. Während sich an der Spitze ein enges Verfolgerfeld hinter Spitzenreiter 1. FC Germania Egestorf-Langreder (1., 32 Punkte) gebildet hat, ist die Situation im unteren Tabellendrittel angespannt. Für Eintracht Braunschweig II (12., 18 Punkte) geht es darum, den Abstand zu den Abstiegsplätzen zu vergrößern. Der kommende Gegner, der Heeslinger SC (7., 26 Punkte), rangiert komfortabel im oberen Mittelfeld, hat jedoch seinerseits den Anschluss an die Spitzengruppe im Blick. Die Partie am 14. Februar ist ein Nachholspiel des 12. Spieltags und besitzt für beide Mannschaften sportliche Relevanz.

Braunschweig mit Selbstvertrauen aus Testspiel Die Vorbereitung der vergangenen Wochen war witterungsbedingt eingeschränkt. Mehrere geplante Testspiele mussten ausfallen. Dennoch setzte die U23 zuletzt ein Ausrufezeichen: Gegen den Regionalligisten Nordost, die VSG Altglienicke, gewann Braunschweig mit 3:0. Der Erfolg gegen den klassenhöheren Gegner dürfte der jungen Mannschaft zusätzliches Selbstvertrauen verliehen haben. In der Liga jedoch bleibt die Situation angespannt. Mit 31 erzielten Treffern bei 37 Gegentoren weist die Eintracht eine negative Tordifferenz auf. Der Vorsprung auf die Abstiegsplätze ist überschaubar, weshalb das Heimspiel gegen Heeslingen richtungsweisend sein könnte.