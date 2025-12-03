Nachholspiel mit Brisanz

Am Mittwochabend (3. Dezember, 19:30 Uhr) steigt in der Hänsch-Arena eines der attraktivsten Nachholspiele der bisherigen Oberligasaison: Der SV Meppen II trifft auf den SV Atlas Delmenhorst. Die bisherigen Duelle beider Teams waren geprägt von Tempo, Zweikampfhärte und engem Ausgang – genau dies ist auch diesmal wieder zu erwarten. Die Meppener U23 möchte nach zuletzt zwei Spielen ohne Sieg wieder punkten, während der hochambitionierte Gast aus Delmenhorst nach zwei Niederlagen ebenfalls unter Zugzwang steht.

Delmenhorst ist mit klaren Aufstiegsambitionen in die Saison gestartet. Die Mannschaft verfügt über viel Qualität, was beispielsweise der enge 3:2-Auftritt im DFB-Pokal gegen Borussia Mönchengladbach zeigte. Auch in der Liga präsentierte sich Atlas lange stabil, bevor zuletzt Rückschläge folgten. Sowohl gegen Wilhelmshaven als auch in Heeslingen musste sich das Team geschlagen geben. Besonders die 2:3-Niederlage beim Heeslinger SC dürfte nachwirken – trotz früher Führung durch Dinand Gijsen verspielte Atlas das Spiel binnen 16 Minuten.

Mit 27 Punkten aus 14 Spielen liegt die Mannschaft von Trainer Key Riebau dennoch weiterhin voll im Aufstiegsrennen. Ein Sieg in Meppen wäre aus Delmenhorster Sicht wichtig, um den Anschluss an die Vierergruppe über ihnen zu halten.

Der SV Meppen II musste zuletzt eine 1:3-Niederlage bei Germania Egestorf-Langreder hinnehmen. Nach ausgeglichener erster Halbzeit und dem zwischenzeitlichen Ausgleich durch Hennes Hermes entschieden zwei Treffer von Lasse Denker die Partie. Trotzdem bleibt der Trend im Saisonverlauf positiv: Die „Zwote“ steht auf Platz neun und hat sich nach schwieriger Anfangsphase im Tabellenmittelfeld etabliert.

Gegen Atlas wird besonders die Defensivarbeit entscheidend sein. Meppen muss das hohe Tempo der Gäste annehmen und gleichzeitig die eigenen Umschaltmomente sauber ausspielen. Spieler wie Amin Muja oder die agilen Außen Zumdieck könnten hier wichtige Akzente setzen. Trainer Carsten Stammermann wird zudem auf die kompakte Grundordnung setzen, mit der Meppen in den vergangenen Wochen immer wieder erfolgreich war.

Tabellensituation: Enge Konstellation vor der Winterpause

Nur sieben Punkte trennen Tabellenführer Egestorf-Langreder (31) von Atlas (27). Meppen steht mit 20 Zählern zwar im Mittelfeld, könnte mit einem Überraschungssieg jedoch wieder näher an die Top acht heranrücken. Zugleich wäre ein Punktgewinn wichtig, um vor den anstehenden Dezember-Spielen nicht in Richtung der unteren Ränge abzurutschen.

Das Nachholspiel besitzt sportliche und psychologische Bedeutung für beide Teams. Atlas will nach zwei bitteren Niederlagen Wiedergutmachung – Meppen möchte vor eigener Kulisse seine starke Entwicklung bestätigen. Unter Flutlicht in der Hänsch-Arena ist alles angerichtet für ein intensives, taktisch anspruchsvolles Spiel zweier Teams, die beide dringend Zähler benötigen.

Die Atmosphäre dürfte stimmen – und vieles spricht erneut für ein enges Duell, das bis in die Schlussphase offen bleibt.