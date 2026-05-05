Nachholspiel LL SO: Haching-Keeper als Feldspieler

Die allerletzte Chance auf den Aufstieg vertan haben dürfte die SpVgg Unterhaching II. Im Spiel gegen den SB Chiemgau Traunstein unterlagen die Vorstädter knapp mit 0:1. Das Tor des Spiels erzielte Kenan Smajlovic in der 22. Minute. Haching wusste sich nicht entscheidend durchzusetzen, außerdem nagte mal wieder die Personalnot am Hachinger Kader. Keeper Jakub Staniek lief im Feld auf und das sogar in der Startelf.