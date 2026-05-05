Nachholspiel LL SO: Haching-Keeper als Feldspieler

Am Dienstagabend trafen sich die Reserve der SpVgg Unterhaching und der SB Chiemgau Traunstein zum Nachholspiel. Die Traunsteiner machten mit dem knappen 1:0-Sieg den Klassenerhalt sicher.
Die allerletzte Chance auf den Aufstieg vertan haben dürfte die SpVgg Unterhaching II. Im Spiel gegen den SB Chiemgau Traunstein unterlagen die Vorstädter knapp mit 0:1. Das Tor des Spiels erzielte Kenan Smajlovic in der 22. Minute. Haching wusste sich nicht entscheidend durchzusetzen, außerdem nagte mal wieder die Personalnot am Hachinger Kader. Keeper Jakub Staniek lief im Feld auf und das sogar in der Startelf.
SpVgg Unterhaching II – SB Chiemgau Traunstein 0:1
SpVgg Unterhaching II: Jose Kohler, Jakub Staniek (77. Timon Obermeier), Leo Kainz, Nicolas Böhnke, Philipp Knörchen, Lapo Klee, Marinus Spann, Gabriel Freimuth, Maximilian Guth (46. Gibson Adu), Daris Ibraković, Laris Stjepanovic - Trainer: Thomas Kasparetti
SB Chiemgau Traunstein: Fabian Weindl Guerra, Hannes Kraus, Alexander Dreßl, Mihael Paranos, Patrick Dreßl, Maximilian Hosp (91. Elia Hufnagl), Sandro Discetti (94. Noah Hufnagl), Gentian Vokri, Andrii Pelypenko (79. Lennard Schweder), Kenan Smajlovic (86. Emil Tersteegen), Julian Höllen (86. Genti Krasniqi) - Spielertrainer: Gentian Vokri
Schiedsrichter: Fabian Hegener (Neuburg) - Zuschauer: 50
Tore: 0:1 Kenan Smajlovic (22.)