NACHHOLSPIEL IN STEINBACH

Am Ostersamstag steht das letzte Nachholspiel für die Borussia an. Es geht zu der stark abstiegsgefährdeten Concordia aus Beuren. Die Partie wir auf dem Steinbacher Sportplatz ausgetragen, da der SV Steinbach mittlerweile der Spielgemeinschaft Beuren/Kallmerode angehört.
Nach der unnötigen Niederlage in Zwinge sieht es weiterhin personell nicht gut - bei Neuendorf aus. Durch gesperrte und verletzte Spieler kann Trainer Christian Fromm, nicht auf seinen kompletten Kader zurückgreifen.
Mit einem Sieg könnte Neuendorf wieder auf den dritten Tabellenplatz klettern und hätte dann 32 Punkte bei 17 ausgetragenen Spielen. Die Gastgeber benötigen jeden Punkt, um die Aussicht auf den Klassenerhalt aufrecht zu erhalten. Zum 10. Tabellenplatz, der den direkten Klassenerhalt bedeuten würde, fehlen 8 Punkte. Bei einer weiteren Niederlage der Gastgeber würde der Klassenerhalt in weite Ferne rücken.