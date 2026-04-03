NACHHOLSPIEL IN STEINBACH

Am Ostersamstag steht das letzte Nachholspiel für die Borussia an. Es geht zu der stark abstiegsgefährdeten Concordia aus Beuren. Die Partie wir auf dem Steinbacher Sportplatz ausgetragen, da der SV Steinbach mittlerweile der Spielgemeinschaft Beuren/Kallmerode angehört.

Nach der unnötigen Niederlage in Zwinge sieht es weiterhin personell nicht gut - bei Neuendorf aus. Durch gesperrte und verletzte Spieler kann Trainer Christian Fromm, nicht auf seinen kompletten Kader zurückgreifen.