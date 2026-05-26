Nachholspiel in Staffel 2: TSV Großenkneten empfängt den VfL Stenum Kann Großenkneten gleichziehen ? von p.s. · Heute, 15:18 Uhr · 0 Leser

– Foto: Dominique Kulhoff

In der Bezirksliga Weser-Ems Staffel 2 ein weiteres Nachholspiel an, das vor allem im oberen Tabellendrittel noch einmal für Bewegung sorgen kann. Der TSV Großenkneten empfängt dabei den VfL Stenum – ein Duell, das in der engen Spitzengruppe durchaus noch Einfluss auf die endgültige Platzierung haben könnte.

Großenkneten rangiert aktuell im oberen Tabellendrittel und hat mit 51 Punkten die Möglichkeit, den Anschluss an die Topplätze weiter zu festigen. Besonders im Kampf um eine möglichst gute Endplatzierung ist jeder Zähler entscheidend, zumal die Konkurrenz dicht beieinander liegt. Ein Heimsieg würde die Ausgangslage weiter stabilisieren. Der VfL Stenum reist als Tabellendritter an und befindet sich mitten im engen Rennen um die vorderen Plätze. Mit 54 Punkten gehört Stenum zu den konstantesten Teams der Saison und hat die Spitzenränge fest im Blick. Gerade auswärts wird es jedoch darauf ankommen, die nötige Stabilität gegen einen heimstarken Gegner auf den Platz zu bringen.