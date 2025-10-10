Nachholspiel in Herzogsreut – Hinterschmiding trifft auf Ringelai

In der A-Klasse Freyung steht am Freitagabend zunächst das Nachholspiel zwischen dem SC Herzogsreut und dem TV Freyung an. Nur 48 Stunden später folgt mit dem 13. Spieltag ein kompletter Fußballsonntag, der die Tabelle weiter durchrütteln dürfte: Von Hinterschmidings Gipfeltreffen mit Ringelai über Karlsbachs Härtetest gegen Freyung bis zum Kellerduell zwischen Bischofsreut und Röhrnbach ist alles geboten. Dazwischen trifft am Samstag die Reserve vom SV Grainet auf die DJK Böhmzwiesel. Diese und alle weiteren Partien des kommenden Wochenendes nun im Überblick:

Heute, 19:00 Uhr SC Herzogsreut Herzogsreut TV Freyung Freyung 19:00

Zum Auftakt dieses Fußballwochenendes empfängt der SC Herzogsreut den Tabellenzweiten TV Freyung. Herzogsreut musste nach der 0:4-Heimniederlage gegen Waldkirchen II zuletzt einen Rückschlag hinnehmen, will aber vor eigenem Publikum Wiedergutmachung betreiben. Der TV Freyung kommt dagegen mit breiter Brust und zehn ungeschlagenen Spielen in Folge. Mit 46 erzielten Toren stellt Freyung die zweitbeste Offensive der Liga, während Herzogsreut mit nur 14 Gegentreffern defensiv zu den stabileren Teams gehört. ---

Morgen, 17:00 Uhr SV Grainet Grainet II DJK Böhmzwiesel Böhmzwiesel 17:00

Im Duell der beiden formschwächsten Teams will Grainet II den vierten Saisonsieg einfahren. Der Neunte der Tabelle geht als Favorit ins Heimspiel gegen Schlusslicht Böhmzwiesel, das weiterhin punktlos am Tabellenende steht. Nach dem 1:6-Debakel gegen Bischofsreut muss die DJK dringend Stabilität finden. Grainet dagegen möchte mit einem Erfolg den Anschluss ans Mittelfeld halten und Selbstvertrauen für die kommenden Wochen tanken. ---

So., 12.10.2025, 14:00 Uhr SV Kumreut Kumreut SC Herzogsreut Herzogsreut 14:00