Ligavorschau
Der TSV Ringelai muss nach zwei Wochenenden ohne Spiel am kommenden Sonntag beim SSV Hinterschmiding ran.
Der TSV Ringelai muss nach zwei Wochenenden ohne Spiel am kommenden Sonntag beim SSV Hinterschmiding ran. – Foto: Robert Geisler | www.sp4ort.de

Nachholspiel in Herzogsreut – Hinterschmiding trifft auf Ringelai

Überblick über das Nachholspiel vom 6. Spieltag und dem 13. Spieltag in der A-Klasse Freyung.

In der A-Klasse Freyung steht am Freitagabend zunächst das Nachholspiel zwischen dem SC Herzogsreut und dem TV Freyung an. Nur 48 Stunden später folgt mit dem 13. Spieltag ein kompletter Fußballsonntag, der die Tabelle weiter durchrütteln dürfte: Von Hinterschmidings Gipfeltreffen mit Ringelai über Karlsbachs Härtetest gegen Freyung bis zum Kellerduell zwischen Bischofsreut und Röhrnbach ist alles geboten. Dazwischen trifft am Samstag die Reserve vom SV Grainet auf die DJK Böhmzwiesel. Diese und alle weiteren Partien des kommenden Wochenendes nun im Überblick:

Heute, 19:00 Uhr
SC Herzogsreut
SC HerzogsreutHerzogsreut
TV Freyung
TV FreyungFreyung
19:00live

Zum Auftakt dieses Fußballwochenendes empfängt der SC Herzogsreut den Tabellenzweiten TV Freyung. Herzogsreut musste nach der 0:4-Heimniederlage gegen Waldkirchen II zuletzt einen Rückschlag hinnehmen, will aber vor eigenem Publikum Wiedergutmachung betreiben. Der TV Freyung kommt dagegen mit breiter Brust und zehn ungeschlagenen Spielen in Folge. Mit 46 erzielten Toren stellt Freyung die zweitbeste Offensive der Liga, während Herzogsreut mit nur 14 Gegentreffern defensiv zu den stabileren Teams gehört.

---

Morgen, 17:00 Uhr
SV Grainet
SV GrainetGrainet II
DJK Böhmzwiesel
DJK BöhmzwieselBöhmzwiesel
17:00

Im Duell der beiden formschwächsten Teams will Grainet II den vierten Saisonsieg einfahren. Der Neunte der Tabelle geht als Favorit ins Heimspiel gegen Schlusslicht Böhmzwiesel, das weiterhin punktlos am Tabellenende steht. Nach dem 1:6-Debakel gegen Bischofsreut muss die DJK dringend Stabilität finden. Grainet dagegen möchte mit einem Erfolg den Anschluss ans Mittelfeld halten und Selbstvertrauen für die kommenden Wochen tanken.

---

So., 12.10.2025, 14:00 Uhr
SV Kumreut
SV KumreutKumreut
SC Herzogsreut
SC HerzogsreutHerzogsreut
14:00

Nur zwei Tage nach dem Nachholspiel gegen Freyung steht für Herzogsreut die nächste Herausforderung bevor. Der SC reist zum formstarken SV Kumreut, der mit siebzehn Punkten im sicheren Mittelfeld liegt. Für die Gäste geht es darum, die Belastung der englischen Woche zu meistern und im Rennen um die vorderen Plätze nicht den Anschluss zu verlieren. Kumreut könnte mit einem Sieg selbst noch in die obere Tabellenregionen vorrücken – die Zuschauer dürfen sich auf ein kampfbetontes Duell mit offenem Ausgang freuen.

---

So., 12.10.2025, 15:00 Uhr
SG Bischofsreut / Haidmühle
SG Bischofsreut / HaidmühleSG Bischofsreut
SV Röhrnbach
SV RöhrnbachRöhrnbach II
15:00

Das Kellerduell des 13. liefern sich der SV Röhrnbach II und die SG Bischofsreut/Haidmühle. Beide Teams trennt nur ein Punkt – Bischofsreut steht bei fünf, Röhrnbach bei sechs Zählern. Die SG schöpfte zuletzt durch den 6:1-Erfolg in Böhmzwiesel neue Hoffnung, während Röhrnbach mit einer 2:9-Schlappe gegen Karlsbach im Gepäck anreist.

---

So., 12.10.2025, 15:00 Uhr
SV-DJK Karlsbach
SV-DJK KarlsbachKarlsbach
TV Freyung
TV FreyungFreyung
15:00

Kaum ist das Flutlichtspiel vorbei, wartet auf Freyung das nächste Duell – diesmal beim SV-DJK Karlsbach. Die Gastgeber sind mit 20 Punkten in Schlagdistanz zur Spitze und strotzen nach dem Kantersieg in Röhrnbach vor Selbstvertrauen. Karlsbachs Angriff um Simon Pfeiffer und Michael Gibis ist derzeit in Bestform. Doch der TV Freyung will seine Serie wahren, trotz der zwei Spiele innerhalb weniger Stunden.

---

So., 12.10.2025, 15:00 Uhr
TSV Waldkirchen
TSV WaldkirchenWaldkirchen II
SG Fürsteneck / Prag
SG Fürsteneck / PragSG Fürsteneck
15:00

Der TSV Waldkirchen II, aktuell Tabellendritter, möchte seine Siegesserie fortsetzen. Nach dem beeindruckenden 4:0 in Herzogsreut will die Mannschaft von Spielertrainer Mario Raab gegen die SG Fürsteneck/Prag nachlegen. Die Gäste stehen mit 13 Punkten im Mittelfeld, brauchen aber dringend Punkte, um nicht wieder nach unten zu rutschen. Für Waldkirchen zählt nur ein Sieg, um im Aufstiegsrennen zu bleiben.

---

So., 12.10.2025, 15:00 Uhr
SSV Hinterschmiding
SSV HinterschmidingHinterschmid
TSV Ringelai
TSV RingelaiRingelai
15:00live

Das Gipfeltreffen des 13. Spieltags steigt in Hinterschmiding: Der Tabellenführer trifft auf den Vierten aus Ringelai. Beide Mannschaften stehen für offensiven Fußball, gemeinsam erzielten sie bereits über 80 Tore. Hinterschmiding will seine starke Serie fortsetzen, während Ringelai mit einem Sieg den Rückstand vorübergehend auf zwei Punkte verkürzen könnte. Es ist das Spiel der Spiele an diesem Wochenende – auch aufgrund des Duells der beiden Teams in der vergangenen Saison.

---

Spielfrei am 13. Spieltag hat der SV Perlesreut II.

