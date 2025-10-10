Nachholspiel in Herzogsreut – Hinterschmiding trifft auf Ringelai

In der A-Klasse Freyung steht am Freitagabend zunächst das Nachholspiel zwischen dem SC Herzogsreut und dem TV Freyung an. Nur 48 Stunden später folgt mit dem 13. Spieltag ein kompletter Fußballsonntag, der die Tabelle weiter durchrütteln dürfte: Von Hinterschmidings Gipfeltreffen mit Ringelai über Karlsbachs Härtetest gegen Freyung bis zum Kellerduell zwischen Bischofsreut und Röhrnbach ist alles geboten. Dazwischen trifft am Samstag die Reserve vom SV Grainet auf die DJK Böhmzwiesel. Diese und alle weiteren Partien des kommenden Wochenendes nun im Überblick:
Zum Auftakt dieses Fußballwochenendes empfängt der SC Herzogsreut den Tabellenzweiten TV Freyung. Herzogsreut musste nach der 0:4-Heimniederlage gegen Waldkirchen II zuletzt einen Rückschlag hinnehmen, will aber vor eigenem Publikum Wiedergutmachung betreiben. Der TV Freyung kommt dagegen mit breiter Brust und zehn ungeschlagenen Spielen in Folge. Mit 46 erzielten Toren stellt Freyung die zweitbeste Offensive der Liga, während Herzogsreut mit nur 14 Gegentreffern defensiv zu den stabileren Teams gehört.
---
Im Duell der beiden formschwächsten Teams will Grainet II den vierten Saisonsieg einfahren. Der Neunte der Tabelle geht als Favorit ins Heimspiel gegen Schlusslicht Böhmzwiesel, das weiterhin punktlos am Tabellenende steht. Nach dem 1:6-Debakel gegen Bischofsreut muss die DJK dringend Stabilität finden. Grainet dagegen möchte mit einem Erfolg den Anschluss ans Mittelfeld halten und Selbstvertrauen für die kommenden Wochen tanken.
---
Nur zwei Tage nach dem Nachholspiel gegen Freyung steht für Herzogsreut die nächste Herausforderung bevor. Der SC reist zum formstarken SV Kumreut, der mit siebzehn Punkten im sicheren Mittelfeld liegt. Für die Gäste geht es darum, die Belastung der englischen Woche zu meistern und im Rennen um die vorderen Plätze nicht den Anschluss zu verlieren. Kumreut könnte mit einem Sieg selbst noch in die obere Tabellenregionen vorrücken – die Zuschauer dürfen sich auf ein kampfbetontes Duell mit offenem Ausgang freuen.
---
Das Kellerduell des 13. liefern sich der SV Röhrnbach II und die SG Bischofsreut/Haidmühle. Beide Teams trennt nur ein Punkt – Bischofsreut steht bei fünf, Röhrnbach bei sechs Zählern. Die SG schöpfte zuletzt durch den 6:1-Erfolg in Böhmzwiesel neue Hoffnung, während Röhrnbach mit einer 2:9-Schlappe gegen Karlsbach im Gepäck anreist.
---
Kaum ist das Flutlichtspiel vorbei, wartet auf Freyung das nächste Duell – diesmal beim SV-DJK Karlsbach. Die Gastgeber sind mit 20 Punkten in Schlagdistanz zur Spitze und strotzen nach dem Kantersieg in Röhrnbach vor Selbstvertrauen. Karlsbachs Angriff um Simon Pfeiffer und Michael Gibis ist derzeit in Bestform. Doch der TV Freyung will seine Serie wahren, trotz der zwei Spiele innerhalb weniger Stunden.
---
Der TSV Waldkirchen II, aktuell Tabellendritter, möchte seine Siegesserie fortsetzen. Nach dem beeindruckenden 4:0 in Herzogsreut will die Mannschaft von Spielertrainer Mario Raab gegen die SG Fürsteneck/Prag nachlegen. Die Gäste stehen mit 13 Punkten im Mittelfeld, brauchen aber dringend Punkte, um nicht wieder nach unten zu rutschen. Für Waldkirchen zählt nur ein Sieg, um im Aufstiegsrennen zu bleiben.
---
Das Gipfeltreffen des 13. Spieltags steigt in Hinterschmiding: Der Tabellenführer trifft auf den Vierten aus Ringelai. Beide Mannschaften stehen für offensiven Fußball, gemeinsam erzielten sie bereits über 80 Tore. Hinterschmiding will seine starke Serie fortsetzen, während Ringelai mit einem Sieg den Rückstand vorübergehend auf zwei Punkte verkürzen könnte. Es ist das Spiel der Spiele an diesem Wochenende – auch aufgrund des Duells der beiden Teams in der vergangenen Saison.
---
Spielfrei am 13. Spieltag hat der SV Perlesreut II.