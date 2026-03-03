Nachholspiel in der dritten Division

Reisorf weiter an der Spitze; Archivbild vom Freundschaftsspiel gegen Lorentzweiler aus dem Januar 2026 – Foto: GD Fussballfotoen

Das seinerzeit abgebrochene Spiel des achten Spieltages zwischen Reisdorf und Luna Oberkorn wurde nunmehr an diesem Wochenende nachgeholt. In Zahlen: Reisdorf als Tabellenerster, Luna kommt mit der Vita des Tabellensechsten dieser Achter-Liga. Der Gastgeber also klarer Favorit, hatte man in den neun vorangegangenen Spielen doch bereits 21 Punkte gesammelt.

Es wurde dann auch eine klare Angelegenheit, 6-0 hieß es zum Sonnenuntergang. Allerdings dauerte es länger als es das Ergebnis vermuten lässt, die erste Halbzeit endete torlos. Erst in der 52 Minute brachen die "Dämme" (1-0 durch Tavares) und Reisdorf spielte sich quasi in einen Rausch.