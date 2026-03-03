Nachholspiel in der dritten Division

* Falls Torschützen im Ranking fehlen sollten, bitten wir die Vereine, diese nachzutragen oder sie uns per E-Mail an luxemburg@fupa.net inkl. Minute und Spielstand zuzusenden.
Das seinerzeit abgebrochene Spiel des achten Spieltages zwischen Reisdorf und Luna Oberkorn wurde nunmehr an diesem Wochenende nachgeholt. In Zahlen: Reisdorf als Tabellenerster, Luna kommt mit der Vita des Tabellensechsten dieser Achter-Liga. Der Gastgeber also klarer Favorit, hatte man in den neun vorangegangenen Spielen doch bereits 21 Punkte gesammelt.
Es wurde dann auch eine klare Angelegenheit, 6-0 hieß es zum Sonnenuntergang. Allerdings dauerte es länger als es das Ergebnis vermuten lässt, die erste Halbzeit endete torlos. Erst in der 52 Minute brachen die "Dämme" (1-0 durch Tavares) und Reisdorf spielte sich quasi in einen Rausch.
Der Gastgeber hat somit weiter exzellente Aussichten zur Rückkehr in die zweite Division; der heutige Gast liegt allerdings auch nur 4 Punkte hinter einem Relegationsplatz. Anzumerken ist dabei, das die Mannschaften von Platz 2 bis 5 jeweils 17 Punkte gesammelt haben; es deutet also alles auf eine spannende Restsaison hin.
Die weiteren Torschützen: 2-0, 3-0 Dos Santos Kitumba (62, 67), 4-0, 5-0 Beca Costa (76, 84),
6-0 Tavares (89).
