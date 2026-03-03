 2026-02-20T12:29:42.904Z

Ligabericht

Nachholspiel in der dritten Division

Achter Spieltag mit der Partie Reisdorf-Luna beendet

Reisorf weiter an der Spitze; Archivbild vom Freundschaftsspiel gegen Lorentzweiler aus dem Januar 2026
Reisorf weiter an der Spitze; Archivbild vom Freundschaftsspiel gegen Lorentzweiler aus dem Januar 2026

Zahlen nach dem Nachholspiel

So., 01.03.2026, 16:00 Uhr
US Reisdorf 47
US Reisdorf 47Reisdorf
Luna Oberkorn
Luna OberkornLuna
6
0
Abpfiff

Das seinerzeit abgebrochene Spiel des achten Spieltages zwischen Reisdorf und Luna Oberkorn wurde nunmehr an diesem Wochenende nachgeholt. In Zahlen: Reisdorf als Tabellenerster, Luna kommt mit der Vita des Tabellensechsten dieser Achter-Liga. Der Gastgeber also klarer Favorit, hatte man in den neun vorangegangenen Spielen doch bereits 21 Punkte gesammelt.

Es wurde dann auch eine klare Angelegenheit, 6-0 hieß es zum Sonnenuntergang. Allerdings dauerte es länger als es das Ergebnis vermuten lässt, die erste Halbzeit endete torlos. Erst in der 52 Minute brachen die "Dämme" (1-0 durch Tavares) und Reisdorf spielte sich quasi in einen Rausch.

Der Gastgeber hat somit weiter exzellente Aussichten zur Rückkehr in die zweite Division; der heutige Gast liegt allerdings auch nur 4 Punkte hinter einem Relegationsplatz. Anzumerken ist dabei, das die Mannschaften von Platz 2 bis 5 jeweils 17 Punkte gesammelt haben; es deutet also alles auf eine spannende Restsaison hin.

Die weiteren Torschützen: 2-0, 3-0 Dos Santos Kitumba (62, 67), 4-0, 5-0 Beca Costa (76, 84),
6-0 Tavares (89).

Die anderen Spiele des achten Spieltages (vom 16.11.25)

So., 16.11.2025, 16:00 Uhr
FC Beckerich
FC BeckerichBeckerich
FC Les Ardoisiers Perlé
FC Les Ardoisiers PerléPerlé
2
1
Abpfiff

So., 16.11.2025, 16:00 Uhr
AS Colmar-Berg
AS Colmar-BergColmar
FC Excelsior Grevels
FC Excelsior GrevelsGrevels
4
1
Abpfiff

So., 16.11.2025, 16:00 Uhr
FC Kiischpelt Wilwerwiltz
FC Kiischpelt WilwerwiltzWilwerwiltz
FC Brouch
FC BrouchBrouch
2
4
Abpfiff