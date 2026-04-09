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Nachholspiel in der BZL Süd LIVE: MTV München empfängt SV Pullach
4. Spieltag der Bezirksliga Oberbayern Süd
von Paul Ruser · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser
Gastiert beim MTV München: Der SV Pullach. – Foto: Dieter Metzler, Oliver Rabuser