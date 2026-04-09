 2026-04-09T03:39:01.720Z

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Nachholspiel in der BZL Süd LIVE: MTV München empfängt SV Pullach

4. Spieltag der Bezirksliga Oberbayern Süd

von Paul Ruser · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser
Gastiert beim MTV München: Der SV Pullach.
Gastiert beim MTV München: Der SV Pullach. – Foto: Dieter Metzler, Oliver Rabuser

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SV Pullach
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SV Ohlstadt

Am heutigen Donnerstagabend lädt der MTV München den SV Pullach zum Nachholspiel des 4. Spieltags der Bezirksliga Süd. Beide Teams stehen dicht beinander im Tabellenmittelfeld.

Heute, 20:00 Uhr
MTV 1879 München
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SV Pullach
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20:00live