Nachholspiel in Aubing: Haching-Coach Zur Nieden kehrt nach Rot-Sperre zurück

Die SpVgg Unterhaching II hat sich mit dem kleinen Lauf im Mittelfeld der Tabelle festgesetzt. Elf Tore schoss das Team dabei – und kassierte acht.
Die ersten 450 Saisonminuten sind gespielt und die SpVgg Unterhaching II ist nun auch angekommen in der Landesliga Südost. Mit sieben Punkten aus den letzten drei Spielen hat man sich in dem großen Mittelfeld der Tabelle festgesetzt und bei einem weiteren Erfolg in dem Nachholspiel beim SV Aubing (Dienstag, 18.30 Uhr) kann man auf den achten Platz springen und damit in die obere Hälfte des Tableaus. Das wäre dann auch die Region, in der sich die Hachinger gerne am Saisonende sehen würden.
Mittlerweile hat sich auch das 0:8 bei Tabellenführer Murnau relativiert angesichts des Torschnitts von mehr als sechs Toren pro Spiel. Die Nummer eins der Liga hatte seinen Rekordsieg mittlerweile mit 13:4 gegen Wacker München und gefühlt liegen die Hachinger da im Schnitt bei der offensiv außer Kontrolle geratenen Spitzenmannschaft. Mit den sieben Punkten können die Hachinger leben.
Nun bei der am ersten Spieltag verlegten Partie ist auch Trainer Jan Zur Nieden wieder zurück an der Seitenlinie. Er musste bei dem Last-Minute-3:2 gegen Planegg von Außen zusehen wegen einer Rot-Sperre. Nach 11:17 Toren in fünf Spielen hat er gerade eine Mannschaft, die vorne wie hinten für jede Menge Tore gut ist. Der kleine Lauf mit drei Spielen und sieben Punkten erfolgte mit elf geschossenen und acht kassierten Treffern. Gegen Aubing, ein Team mit offensiv frechen Zockern, dürfte die Runde nun wohl auch torreich weitergehen.