Nachholspiel in Aubing: Haching-Coach Zur Nieden kehrt nach Rot-Sperre zurück

Jan Zur Nieden kehrt gegen Aubing an die Seitenlinie zurück. – Foto: Markus Nebl

Die ersten 450 Saisonminuten sind gespielt und die SpVgg Unterhaching II ist nun auch angekommen in der Landesliga Südost. Mit sieben Punkten aus den letzten drei Spielen hat man sich in dem großen Mittelfeld der Tabelle festgesetzt und bei einem weiteren Erfolg in dem Nachholspiel beim SV Aubing (Dienstag, 18.30 Uhr) kann man auf den achten Platz springen und damit in die obere Hälfte des Tableaus. Das wäre dann auch die Region, in der sich die Hachinger gerne am Saisonende sehen würden.

Heute, 18:30 Uhr SV Aubing München SV Aubing SpVgg Unterhaching Haching II 18:30 PUSH

Mittlerweile hat sich auch das 0:8 bei Tabellenführer Murnau relativiert angesichts des Torschnitts von mehr als sechs Toren pro Spiel. Die Nummer eins der Liga hatte seinen Rekordsieg mittlerweile mit 13:4 gegen Wacker München und gefühlt liegen die Hachinger da im Schnitt bei der offensiv außer Kontrolle geratenen Spitzenmannschaft. Mit den sieben Punkten können die Hachinger leben.